'Yeni tip corona virüs yedi yıl önce Çin’deki bir madende ortaya çıktı'

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede 11 milyon 380 bini aşkın kişiyi enfekte eden ve 534 bini aşkın ölüme yol açan yeni tip corona virüs pandemisinin Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan’daki bir hayvan pazarında geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıktığı düşünülüyor.

7 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI, MUTASYONA UĞRAYARAK PANDEMİYİ BAŞLATTI

Ancak, The Sunday Times’ın haberine göre Çinli bilim insanları virüsün aslında yedi yıl önce Wuhan’dan bin 600 kilometre ötede bulunan Mojiang Hani Özerk Bölgesi’nde ortaya çıkmış olabileceğini ve mutasyona uğrayarak geçen yıl pandemiyi başlatmış olabileceğini öne sürdü.

3 İŞÇİ TANIMLANAMAYAN BİR VİRÜS YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Yemni tip corona virüse (Covid-19) genetik olarak bilinen en yakın corona virüs olan RaBtCoV / 4991 adlı virüs, 2013 yılında Çinli bilim adamları tarafından terk edilmiş bir bakır madeninde keşfedildi ve 2012'de 6 işçinin zatürre olmasına ve 3 işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

COVİD-19 İLE AYNI SEMPTOMLARA SAHİP

Çalışmada, yarasa dışkısını temizlemek için madene gönderilen ve yaşları 30 ile 63 arasında değişen işçilerin tamamın yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hepsinin Covid-19 benzer şekilde, nefes darlığı, yüksek ateş, vücut ağrıları ve öksürük gibi semptomlarının olduğu aktarıldı.

Şu anda terk edilmiş halde bulunan ve yarasaların yuvası olan madenden alınan örnekler tekrar incelendi.

GENETİK OLARAK CORONA VİRÜSE YÜZDE 96,2 ORANINDA BENZİYOR

İngiliz araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada ise, 2013 yılında RaBtCoV / 4991 olarak adlandırılan virüsün, şimdi Covid-19'a neden olan SARS-Cov-2'ye genetik olarak yüzde 96,2 oranında benzediği görüldü.

Covid-19'a çok benzer bir vürüsün Mojiang'daki yarasalarda dolaştığı keşfi salgına neden olan yeni tip corona virüsün kaynağı hakkında şüphe uyandırdı.

Hayvan hastalıkları uzmanı Dr. Peter Daszak, The Sunday Times'a yaptığı açıklamada, “Salgın Wuhan’daki pazarda ortaya çıkmadı. Zaten Mojiang kırsalındaki madenin etrafında 7 yıldır bulunuyordu. Sonrasında 11 milyon nüfuslu Wuhan'a ulaştı ve mutasyona uğrayarak salgına neden oldu” ifadelerini kullanıldı.