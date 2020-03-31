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Yeni tip koronavirüs ile verem aşısı arasında bağ bulundu
ABD’li epidemiyologların, farklı ülkelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm oranları ile bu ülkelerde verem aşısının (BCG) ne kadar yaygın uygulandığı arasında bir bağ bulduğu belirtildi.
Yeni tip koronavirüs ile verem aşısı arasında bağ bulundu
31 Mart 2020 11:59 - Sputnık
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medRxiv portalındaki habere göre bilim insanları, BCG aşı politikası uygulamayan ülkelerin (İtalya, Hollanda, ABD) Kovid-19’dan en çok etkilenen ülkeler olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

BCG aşı uygulamasının virüs kapma düzeyini azalttığını ortaya çıkaran bilim insanları, bu aşının koronavirüse karşı mücadelede başlıca araçlardan biri haline gelebileceğini dile getirdi.

ABD, İran, İtalya, Belçika, Hollanda ve bazı diğer Avrupa ülkelerinde BCG aşısının ya hiç ya da kısa süre önce uygulanmaya başladığına dikkat çeken araştırmacılar, bu ülkelerde vaka sayısının ve ölüm oranının dünya ortalamasına göre 4 kat daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Diğer yandan BCG aşısının uzun süre boyunca nüfusun geneline uygulandığı zengin olmayan ülkelerde koronavirüs kaynaklı ölüm oranının çok düşük olduğuna işaret edildi.

Bilim insanları, BCG aşısının yeni tip koronavirüse karşı etkili olduğundan emin olduklarını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 asi

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