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Yeni tip koronavirüsü yenen Doktor Demir ilk plazma bağışçısı oldu
Koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, ilk plazma bağışçısı olarak Covid-19 hastalarına umut oldu. Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.
Yeni tip koronavirüsü yenen Doktor Demir ilk plazma bağışçısı oldu
07 Nisan 2020 15:22 - AA
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Yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, Ankara’da Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde ilk plazma bağışçısı olarak Covid-19 hastalarına umut oldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, düzenlenecek işlem öncesi yaptığı açıklamada, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.

Kınık, "Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus turk kizilay plazma bagiscisi covid-19

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