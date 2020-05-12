Yeni vakaların görüldüğü Vuhan'da flaş karar!

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, aylar süren karantina önlemlerinin kaldırılmasının ardından ilk kez yeni vakalarda kümelenmeler görülmesi üzerine şehir yönetimi dikkat çeken bir karar aldı.

Reuters'ın haberine göre, Wuhan sağlık kurulu 10 gün içerisinde şehirdeki herkese koronavirüs testi yapılmasına karar verdi.

Sağlık kurulunun şehirdeki her bölgeden test planlarını hazırlayarak, sunmalarını istediği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl aralık ayının son günlerinde ilk vakaların görüldüğü yer olan Vuhan'da başlayan salgın, hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılarak pandemi halini almıştı.

11 milyon kişinin yaşadığı şehirde karantina tedbirleri 8 Nisan'da kaldırılmıştı.