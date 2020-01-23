Yeni virüse isim bulundu, önlemler genişletiliyor

MEDİMAGAZİN-Salgının kaynağı: Çin'in merkezindeki en büyük şehirde, Wuhan'da ortaya çıktı.

Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrindeki çeşitli pnömoni vakalarına karşı 31 Aralık 2019'da DSÖ’ye uyarı geldi. Virüs bilinen başka herhangi bir virüsle eşleşmedi.

Bir hafta sonra, 7 Ocak'ta Çinli yetkililer yeni bir virüs tespit ettiklerini söylediler. Yeni virüsün, soğuk algınlığı ve SARS ve MERS gibi hastalıklara yol açan koronavirüs olduğu belirlendi. Bu yeni virüse geçici olarak “2019-nCoV” adı verildi.

Şu ana kadar Çin'de en az 17 kişi öldü ve Wuhan koronavirüsü Asya'ya ve dünyaya yayılmaya devam ettikçe yaklaşık 600 kişinin enfekte olduğunu doğrulandı.

Gelişmeleri Dr.İbrahim Ersoy Medimagazin Youtube kanalına anlattı: