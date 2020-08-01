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Yeniden kısıtlamalar mı geliyor? Sağlık Bakanı: Bu rahatlık böyle devam ederse...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin yok sayılmasına tepki göstererek, "Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten kurtulsun. Aksi halde bölgesel olarak gerekli kararları yeniden almak zorunda kalırız" dedi.
Yeniden kısıtlamalar mı geliyor? Sağlık Bakanı: Bu rahatlık böyle devam ederse...
01 Ağustos 2020 16:25 - medyatava
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının gidişatı hakkında bir dizi uyarıda bulundu. Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın Twitter'dan duyurduğu açıklamaya göre; Bakan Koca, günlük bilgilendirme tablosundaki değişikliğin Bilim Kurulu kararı ile alındığını kaydetti.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

'BÖLGESEL OLARAK GEREKLİ KARARLARI YENİDEN ALMAK ZORUNDA KALIRIZ'

"Bu rahatlık devam ederse tablonun olumsuz yönde gitmesi kaçınılmaz. Biz yeniden ciddi kısıtlamalar getirmeden vatandaşlarımız rehavetten kurtulsun. Aksi halde bölgesel olarak gerekli kararları yeniden almak zorunda kalırız.

Üzülerek söylüyorum normalleşmeyle birlikte tedbirler devre dışı kaldı, temas arttı. İnsanlarda açık havada hastalık daha az bulaşacağına dair yanlış bir algı var. Bu virüsten korunmanın tek yolu önce mesafe ardından da maske...

'AĞIR VAKALAR ARTIYOR DİYE HER GÜN BAĞIRIYORUM'

Günlük bilgilendirme tablosundaki değişiklik Bilim Kurulu’nda alınmış bir karar. Ateş Hoca’nın sözleri yanlış anlaşıldı, sanırım kendi de anlatacak. Bunun sebebi dünyada belirlenen ağır hasta kriterlerine uyum sağlamak. Uluslararası literatürle bizdeki ağır vaka tanımı aynı olsun diye yapıldı bu değişiklik. Yoğun bakım sayılarının içinde entübe hastalar da var. Tedavi ne kadar geç başlarsa zatürre oranı o kadar artıyor. Bu yüzden zatürre oranını takip ediyoruz

Kovid vakalarının akciğer hastası diye gösterildiği iddiası gerçek dışı. Bir hastanın kovid testi pozitifse başka hangi hastalığı olursa olsun öncelikle kovid pozitif diye kayda geçer. Ağır vakalar artıyor diye her gün bağırıyorum. Bir şeyler gizleyen insan böyle bağırır mı?

'ESAS KORKUMUZ KORONA VAKALARIYLA İNFLUENZA VAKALARININ BİR ARADA BAŞLAMASI'

Avrupa’da henüz ikinci dalga başlamadı. Onların da bizim de esas korkumuz influenza mevsiminin eylülden sonra başlamasıyla korona vakalarıyla influenza vakalarının bir arada başlaması, birlikte daha agresif bir şekilde yükselişe geçmesi!”

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca kisitlama

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