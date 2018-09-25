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YEP kapsamında sağlık politikaları hayata geçiyor... İlaçta yerli üretim başlıyor
Türkiye, sağlık sektöründe dışa bağımlılığı en aza indirmek için atılacak yeni adımlara odaklandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin ithal ettiği 20 biyoteknolojik ilacın yerli üretimi için yeni yol haritası hazırlanırken, yeni dönemde Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi, klinik araştırma merkezleri ve birimlerinin sayılarının artırılması, gerekli altyapıların geliştirilmesi planlanıyor.
YEP kapsamında sağlık politikaları hayata geçiyor... İlaçta yerli üretim başlıyor
25 Eylül 2018 - AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile cari açığın düşürülmesi amacıyla sağlık alanındaki çeşitli politika ve tedbirler de ortaya konuldu. Bu çerçevede, ilaç da kimya, petrokimya, enerji, makine, teçhizat ve yazılım sektörleriyle "öncelikli yatırım yapılabilir" alanlardan biri olarak belirlendi. Özellikle yaygın hastalıkların tedavisinde kullanılan 20 biyoteknolojik ilacın Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor. 

Söz konusu ilaçların doğrudan yurt dışından temin edilmesi nedeniyle bütçede önemli yük oluşturduğu belirtiliyor. Yeni dönemde YEP kapsamında hazırlanan yol haritasıyla söz konusu ilaçların yurt içinde üretimine odaklanılacak. Bu amaçla Ar-Ge çalışmaları yürütülerek, gerekli altyapının oluşturulması sağlanacak. Klinik araştırma merkezleri ve birimlerin sayıları da artırılacak.

Maliyet avantajı sağlamak amacıyla Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) ve tedarik zinciri iyileştirme çalışmaları da yürütülecek. Farkındalık ve izleme-değerlendirme faaliyetleriyle ilaç kullanımının optimize edilmesi ve ilaç maliyetlerinin azaltılması konusunda projelerin uygulamaya konulması öngörülüyor. 

- "Yazılı Biyoteknolojik İlaç Politikası'na ihtiyaç var"

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel, AA muhabirine, biyoteknolojik ilaçlara ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Türkiye'nin, biyoteknolojik ilaçlarda konumu gereği çok hızlı gelişim gösterebileceğini belirten Gümüşel, bu konuda gereken "know-how"ın ülkeye kazandırılmasıyla söz konusu ilaçların Ar-Ge'sine, üretim ve ihracatına öncülük edilebileceğini söyledi. Türkiye'nin söz konusu ilaçlarda bir yol ayrımında olduğuna işaret eden Gümüşel, "Ya konvansiyonel ilaçlarda yaşadığımız gibi biyobenzer (biyoteknolojik ürünlerin versiyonları) ilaçlarda da treni kaçıracağız ya da Türk ilaç endüstrisi olarak perona yanaşan yüksek hızlı trene binip ülkemizi ilaç endüstrisinde hak ettiği yere getireceğiz." dedi. 

Gümüşel, biyoteknolojik ilaçlar için ulusal bir politika oluşturulması gerektiğinin altını çizerek, "Tarafların önünü görebileceği, gri alanların olmadığı, ülkemizde bu alana yatırım yapanları teşvik edecek, yaptığı işten bezdirilmeyecek yazılı 'Biyoteknolojik İlaç Politikası'na ihtiyaç var. Bunu ülkemizin geleceği için geç olmadan yapmalıyız. Tıbbi istatistik firması IMS Health verilerine göre, ülkemizde 2008 yılında yaklaşık 1 milyar liralık satış değeri olan biyoteknolojik ilaç pazarı, 2016 yılında 3,33 milyar liraya ulaştı, 2020'de ise bu değerin 5,1 milyar liraya ulaşması bekleniyor." diye konuştu.

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