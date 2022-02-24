Yerinde sağlık kurulu raporu oluşturulması uygulaması ilk kez Tunceli'de başladı

Bakanlık koordinesinde Bilecik, Sinop ve Tunceli'de hayata geçirilen projeyle yatağa bağımlı hastaların evde bakım hizmetlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde evde sağlık hizmetleri sistemine kayıtlı hastalar ilk önce e-Nabız üzerinden doktorlarla görüntülü görüşme için gerekli işlemleri yapıyor.

Hastalar daha sonra sağlık kurulu raporu için 7 ayrı hekimle görüntülü görüşme yapıyor ve bu esnada doktorlar hastaların genel sağlık durumu hakkında bilgi ediniyor.

Görüşmelerin sonunda muayene ve sağlık kurulu süreçlerini tamamlayan hastalar, hazırlanan raporlara sağlık kuruluşlarına gitmeden e-Devlet kapısı üzerinden ulaşabiliyor.

İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hakkı Aktaş, gazetecilere, Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen projenin Tunceli, Bilecik ve Sinop'ta uygulanmaya başlandığını söyledi.

Bu projeyle eve ya da yatağa bağımlı hastalara sağlık kurulu raporu alma imkanı tanındığını belirten Ataş, "Hastalarımız e-Nabız uygulamasında görüntülü görüşme muayenesi oluşturuyor. Bu işlemin ardından doktorlar tarafından hastaların muayene işlemleri gerçekleştiriliyor ve sağlık kurulunda son görüşmesi tamamlanıyor." dedi.

Ataş, hastaların sağlık kurulu raporu alması için 7 ayrı hekim muayenesinden geçtiğini ifade ederek, "Hazırlanan sağlık kurulu raporları da kişilerin e-Devlet sistemlerine entegre edilerek oradan rapora ulaşılabilir hale geliyor. Bu proje kapsamında bugün ilimizde ikinci kişinin randevuları oluşturuldu." diye konuştu.