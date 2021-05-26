Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli aşı çalışmaları Külliye'deki toplantıda değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında düzenlenen "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı"nda, klinik uygulamaları devam eden yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalar ele alındı.
Yerli aşı çalışmaları Külliye'deki toplantıda değerlendirildi
26 Mayıs 2021 10:09 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politika Kurulu Başkanvekili Prof.Dr.Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Kovid-19 aşısı geliştirme süreçlerinde yer alan tüm paydaşlarla uygulanan sıkı koordinasyon ve güçlü izleme-takip sistemiyle çalışmaların hızlandığının altı çizilen toplantıda, Türkiye'de yerli aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberlerin gelmeye devam ettiği kaydedildi.

Son iki ayda, iki yeni aşının daha klinik aşamaya geçmesiyle toplam sayının 4'e yükseldiği vurgulanırken, aşıların acil kullanım onayı almasıyla seri üretimde herhangi bir aksama yaşanmamasına yönelik tedbirler masaya yatırıldı.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen inaktif aşının Faz 2 sonuçlarına ilişkin olumlu gelişmelerin ifade edildiği toplantıda, Faz 3 uygulamasına geçiş için hazırlıklarda sona yaklaşıldığı aktarıldı.

Faz 3 çalışmaları daha geniş bir gönüllü grubuna uygulanacak
Toplantıda, haziranın ilk haftasında başlatılması planlanan Faz 3 çalışmalarının daha geniş bir gönüllü grubuna uygulanacağı ve planlama doğrultusunda, aşının eylül-ekim aylarında acil kullanım onayı almasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan, Türkiye'nin, geliştireceği aşılarla dünyanın dört bir yanında aşıya erişimi bulunmayan ülkeler için de umut olacağına dikkat çekildi.

İlk yerli aşının geliştirilmesiyle birlikte Türkiye'nin dünyada kendi aşısını geliştiren ilk 10 ülke arasındaki yerini alacağı bilgisinin paylaşıldığı toplantıda, klinik çalışmaları devam eden ikisi inaktif, biri virüs benzeri parçacık (VLP) türü olan 3 aşıda Faz 1 sonuçlarına birkaç hafta içinde ulaşılacağı, Faz 2 aşamasına geçmek için hazırlıkların tamamlanma sürecinde olduğu ve mevcut klinik uygulamalarda, yıl sonuna doğru acil kullanım onayı almış, uygulanmaya hazır birden çok aşının olabileceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskanligi yerli asi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.