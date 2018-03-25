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Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından İstanbul Pendik’te sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirme çalışmalarının yapılacağı “Sağlık Teknokenti’ne onay veren Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete ‘de yayımlandı.
Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım
25 Mart 2018 -
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Yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, İstanbul’un Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 55,7 dönüm arazinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti olarak tespit edildiği ifade edildi.

 

Sağlık Teknokenti’yle birlikte sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmek üzerine yoğunlaşacaklarını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bu çalışmalarla hem ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak hem de kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecini hızlandıracaklarını dile getirdi.

 

İlaç ve tıbbi sarf malzemesi harcamalarının yüzde 60’ı ithal

 

Türkiye’de yılda yaklaşık 20 milyar lira civarı tıbbi sarf malzemesi ve 25 milyar lira civarı ilaç harcaması yapıldığını belirten Prof. Dr. Erdöl, bu harcamaların yüzde 60’ının ithal olduğuna dikkat çekti. Erdöl, şöyle devam etti: “Bir yandan Aziz Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ekonomik darbelere dur demek için cebindeki 50 dolarını,100 dolarını bozmak için döviz bürolarına, bankalara koşarken, diğer yandan ithal ürünlere milyar dolarlarımızı akıtıyoruz. Bu yaman çelişkiye bir an önce dur dememiz gerekiyor. Kuracağımız Sağlık Teknokent’inde özellikle ithalat-ihracat dengesi itibarıyla cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltmaya, yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacağız. Temel hedefimiz ülkenin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamaktır.”


 

“Teknolojik alt yapıyı sağlamak istiyoruz”

 

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini dile getiren Erdöl, “Bu maksatla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararlarını da dikkate alarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları oluşturmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı oluşturmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak istiyoruz. Bakanlar Kurulu’muzun “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti” kararı ve üniversitemize her alanda verdikleri büyük destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlar Kurulu üyelerine, Pendik Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

saglik teknokenti yerli ilac

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