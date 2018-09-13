Yerli malı travmatolojide yüzde 60-70 civarında kullanım alanına sahip

Beraberindeki heyetle Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde cerrahi el aleti ve tıbbi cihaz üretilen fabrikalarda incelemelerde bulunan Öztürk, daha sonra Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Aydemir ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyareti kullandıkları ürünlerin üretim aşamasını yakından görmek için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Samsun'un cerrahi el aleti ve tıbbi cihaz üretimi konusunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Öztürk, meslektaşlarıyla daha çok yerli üretim ürün kullanmayı istediklerini dile getirdi.

Öztürk, "Kaliteli yerli imalatın piyasada artmasını istiyoruz. Belki tamamen ithali sıfırlayamayız ama yerli ürünün yüksek olmasını tercih ederiz. Yerli ve ithal mallarla birlikte gideceğiz ama gelecekte yerli imalatımızın biraz daha fazla olması lazım." ifadesini kullandı.

Yerli ürünlerin kullanımı için Samsun'daki gibi yapılanmaların finansal yönden desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Şu anda travmatoloji konusunda yapılan implantlarda yerli üretimin kullanılırlığı yüksek. Bu, hastaneye, çevreye göre, Anadolu, İstanbul, bölgesel olarak değişiklikler gösterebiliyor ama sonuçta yerli malı, travmatolojide yüzde 60-70'lerde kullanılıyor. Burada imal edilen malzemelerin kalitesini görünce gönlümüz hoş oldu. Üreticilerle doktorların diyalog içinde olması gerekiyor."

MEDİKÜM Başkanı Aydemir de ziyaretin faydalı geçtiğini belirterek, "Yerli ürünlerin kullanımının artırılması zorunluluk haline geldi. Döviz kurundaki hareketlilik yerli ürünlere yönelimi sağladı. Devlet mutlaka firmaların bir tarafında imtiyazlı küçük ortak olarak bulunmalı. Hem denetlemeli hem desteklemeli. Türk tipi bir finans modelini ortaya koymak lazım." değerlendirmesinde bulundu.