SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli malı travmatolojide yüzde 60-70 civarında kullanım alanına sahip
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTBİD) Başkanı Prof. Dr. İrfan Öztürk, "Travmatoloji konusunda yapılan implantlarda yerli üretimin kullanılırlığı yüksek. Bu, hastaneye, çevreye göre, Anadolu, İstanbul, bölgesel olarak değişiklikler gösterebiliyor ama sonuçta yerli malı, travmatolojide yüzde 60-70'lerde kullanılıyor." dedi.
Yerli malı travmatolojide yüzde 60-70 civarında kullanım alanına sahip
13 Eylül 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Beraberindeki heyetle Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde cerrahi el aleti ve tıbbi cihaz üretilen fabrikalarda incelemelerde bulunan Öztürk, daha sonra Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Aydemir ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyareti kullandıkları ürünlerin üretim aşamasını yakından görmek için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Samsun'un cerrahi el aleti ve tıbbi cihaz üretimi konusunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Öztürk, meslektaşlarıyla daha çok yerli üretim ürün kullanmayı istediklerini dile getirdi.

Öztürk, "Kaliteli yerli imalatın piyasada artmasını istiyoruz. Belki tamamen ithali sıfırlayamayız ama yerli ürünün yüksek olmasını tercih ederiz. Yerli ve ithal mallarla birlikte gideceğiz ama gelecekte yerli imalatımızın biraz daha fazla olması lazım." ifadesini kullandı.

Yerli ürünlerin kullanımı için Samsun'daki gibi yapılanmaların finansal yönden desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Şu anda travmatoloji konusunda yapılan implantlarda yerli üretimin kullanılırlığı yüksek. Bu, hastaneye, çevreye göre, Anadolu, İstanbul, bölgesel olarak değişiklikler gösterebiliyor ama sonuçta yerli malı, travmatolojide yüzde 60-70'lerde kullanılıyor. Burada imal edilen malzemelerin kalitesini görünce gönlümüz hoş oldu. Üreticilerle doktorların diyalog içinde olması gerekiyor." 

MEDİKÜM Başkanı Aydemir de ziyaretin faydalı geçtiğini belirterek, "Yerli ürünlerin kullanımının artırılması zorunluluk haline geldi. Döviz kurundaki hareketlilik yerli ürünlere yönelimi sağladı. Devlet mutlaka firmaların bir tarafında imtiyazlı küçük ortak olarak bulunmalı. Hem denetlemeli hem desteklemeli. Türk tipi bir finans modelini ortaya koymak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:

travmatoloji irfan ozturk yerli mali medikum

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
şarbon dr. yavuz dizdarsepsis anesteziyoloji ve reanimasyon bahadir ciftciTravmatoloji İrfan Öztürk yerli mali medikumiç kulak nöron karolinska enstitusu periferik isitselProf. Dr. Bülent Görenek amerikan kardiyoloji koleji kalp carpintilaritıp bilimiorhan ertem vosvos fizik tedavi uzmanı cocuk alerji alerjençölyak colyak dernegi Türkiye Çölyak Federasyonu Hasan Doğansağlık bakanı fahrettin kocasaglik yonetimi Waleed A. Elkhereijikırıkkale yüksek ihtisas hastanesi kirikkale cumhuriyet bassavciligi kirikkalerektör ataması resmi gazete yök saglik bakanligiprof. dr. necati dagli anjiyografi diyaliz fistulu diyalizktü farabi hastanesi hemşire ilanı hemşirelik kanser dsö kanser vakaları kanser araştırmaları ajansı filistin gazze
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.