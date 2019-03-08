Yeryüzü Doktorları, 2019 yılı katarakt çalışmalarına başladı.

Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada 285 milyon insanın görme bozukluğu çektiği, 100 milyonunun ise katarakt rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Yeryüzü Doktorlarının, maddi ve teknik yetersizliklerden ötürü tedavi olamayan ihtiyaç sahipleri için 2006 yılından beri göz sağlığına yönelik projeler gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göz sağlığı projeleri kapsamında 2018 yılında 41 bin 125 göz muayenesi, 5 bin 441 katarakt ameliyatı, 15 bin 591 gözlük dağıtımı yapan Yeryüzü Doktorları, 2019 yılı çalışmalarına başladı. 6 Mart'da Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Wazirabad bölgesinde başlayan katarakt kampında, sadece 2 günde 342 muayene, 100 ameliyat ve 174 gözlük dağıtımında bulunan Yeryüzü Doktorları kamp süresince toplam 500 ameliyatı tamamlamayı planlıyor."

Derneğin, 15-30 Mart tarihlerinde Somali'de katarakt kampı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürdüğü, yıl boyunca da göz sağlığına yönelik projeler yapacağı bildirildi.