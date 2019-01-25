Yeryüzü Doktorları Afganistan'da: Yüzlerce Afganı tedavi amaçlanıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da destek verdiği sağlık projesi sayesinde Yeryüzü Doktorları Derneği sağlık ekibi kulak, burun ve boğaz alanında yüzlerce Afgan'ı tedavi etmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Al Hayat Hastanesinde yürütülen projeye ilişkin hastanede incelemelerde bulundu.

Projeyle ilgili konuşan Yeryüzü Doktorları Derneği Proje Koordinatörü Yahya Tanrıkulu, dernek olarak her yıl dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmeti götürdüklerini söyledi.

Proje kapsamında bu sene Afganistan'ın başkenti Kabil'de kulak, burun ve boğaz alanında sağlık hizmeti vermeye başladıklarını ifade eden Tanrıkulu, 8 günlük proje sayesinde 100 ameliyat ve yaklaşık 200 de muayene yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Tanrıkulu, planlanan operasyonların Afganistan şartlarında yapılması mümkün olmayan ameliyatlar olduğunu vurguladı.

Yahya Tanrıkulu, gelecek yıllarda Afganistan'da farklı branşlarda da sağlık hizmeti vermeyi amaçladıklarını kaydetti.