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Yeryüzü Doktorları Derneğinden gönüllü sağlık ekibi Çad'a gitti
Yeryüzü Doktorları Derneği'nin gönüllü sağlık ekibi Afrika ülkelerinden Çad'a gitti
Yeryüzü Doktorları Derneğinden gönüllü sağlık ekibi Çad'a gitti

ARŞİV

16 Nisan 2019 - AA
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Ekiptekiler, 16-25 Nisan tarihleri arasında Afrika ülkelerinden Çad'ın Sido mülteci kampında sağlık taraması ve 23 Nisan etkinliği düzenleyecek. 

Yeryüzü Doktorları Derneği Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 2013 yılının sonlarında başlayan kriz sebebiyle Çad’a göç eden binlerce insana 2014 yılından itibaren sağlık hizmeti götürmeye devam ediyor. 60 binden fazla kişiyi barındıran Sido mülteci kampında sağlık hizmeti veren tek kuruluş olan Yeryüzü Doktorları bölgede bulunan klinik ile birinci basamak sağlık hizmetine devam ederken var olan kliniğe bölgedeki ihtiyaç doğrultusunda beslenme sağlığı hizmetini de ekledi.

Özellikle beslenme sıkıntısından en çok etkilenen 5 yaş altı çocuk ve annelere özel besleyici gıdalar ile tedavilerini gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları aynı zamanda gönüllü sağlık ekipleri ile de kısa süreli kamplar organize ediyor. Bu kapsamda 16-25 Nisan tarihlerinde gidecek ekip mülteci kampında sağlık taraması ve 23 Nisan etkinliği düzenleyecek.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Derneği Proje Koordinatörü Yahya Tanrıkulu, 2 doktor, 1 eczacı ve Genç Yeryüzü Doktorları ekibinden 4 kişinin katılımı ile 7 kişilik ekibin Çad'a gideceğini söyledi.

2013 yılında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde başlayan kriz sebebiyle binlerce kişinin Çad'a göç ettiğini hatırlatan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Birçok mülteci 1. derece sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Çad’da 1,9 milyondan fazla insan temel sağlık hizmetlerine erişimde zorlanıyor. Aynı verilere göre ülkede 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 40'ı kronik beslenme yetersizliği nedeniyle yeterli gelişimini sağlayamıyor. 2014 yılından beri orada sağlık hizmeti veren tek klinik kuruluşumuza ait. Orada yerel personelimiz mevcut. Bunun yanı sıra buradan Türk gönüllü doktorları götürerek hizmet veriyoruz."

Tanrıkulu, kampta 23 Nisan'da çocuklara yönelik etkinlik düzenleyeceklerini dile getirerek, sağlık ve gıda yardımının yanı sıra çocuklara çeşitli hediyeler götürdüklerini kaydetti. 

Bilet işlemlerini tamamlayan ekip, THY'nin tarifeli seferi ile saat 14.40'ta Çad'ın başkenti Encemine'ye hareket etti. 

Anahtar Kelimeler:

yeryuzu doktorlari cad

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