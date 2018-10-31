SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yeryüzü Doktorları 'Doğmak En Temel Hak' sergisi ile doğum sağlığına dikkat çekti
Yeryüzü Doktorları, doğum ve doğuma bağlı komplikasyonlar sebebiyle gerçekleşen ölümlerin önüne geçmek için başlattığı "Doğmak En Temel Hak" kampanyasına ilişkin fotoğraf sergisi açtı
Yeryüzü Doktorları 'Doğmak En Temel Hak' sergisi ile doğum sağlığına dikkat çekti
31 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 bine yakın gönüllü kadrosuyla bugüne kadar 50'ye yakın ülkede faaliyet gösteren Yeryüzü Doktorları, doğum sağlığına ilişkin hizmetlerin kısıtlı olduğu bölgelerde "Doğmak En Temel Hak" isimli bir kampanya başlattı. 

Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanından anne ve çocuk portrelerinden oluşan fotoğraflardan oluşan sergi, Yenikapı Metrosu'nda açıldı. 

46 yıl yaşamak istiyorlar 5 yaşına gelmeden ölüyorlar 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Genel Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, dünyada her gün 830 kadının doğum sırasında, hamilelik ve doğuma bağlı sebeplerle oluşan komplikasyonlardan ötürü hayatını kaybettiğini belirtti. 

Dünya genelinde 2 milyon 600 bin bebeğin ise doğduktan sonraki ilk ay içerisinde hayatını kaybettiğini aktaran Güney, şunları kaydetti: 

"Tüm bu gerçeklere kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Açtığımız ve desteklediğimiz kliniklerde sağlıklı bir doğumun gerçekleşmesi için gerekli hizmetleri veriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sırasında bazen gözyaşlarına, bazen tebessümlere şahit oluyoruz. Bebeklerine en güzel kıyafetlerini giydirip kliniğimize gelen anneler, annesine endişe ile bakan bebekler, gözlerinin içi gülen çocuklar... Fotoğraf sergimiz aracılığıyla bu şahitliğimizi paylaşmak istedik."

Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı: 'Yenidoğan bebek ölüm oranları yüzde 33 azaldı' 

Yenikapı Metrosu'nda 5 Kasım'a kadar görülebilecek sergi, daha sonra İstanbul'daki farklı metro istasyonlarında ve diğer illerde de sergilenecek. 

Anahtar Kelimeler:

dogmak en temel hak yeryuzu doktorlari yahyahan guney

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
dermatolojiAnayasa Mahkemesi Diş hekimi fethiye agiz ve dis sagligi merkezilösemi prof. dr. atilla tanyeli onkoloji pediatrivaris bacak endovenoz laserd vitaminihimss 6 celikhan devlet hastanesi besni devlet hastanesi golbasi devlet hastanesi dijital hastanenazar nur kaya demet akalın eskişehir şehir hastanesi doc. dr. ugur bilge eskisehir il saglikGETAT sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları tuz kullanımı Prof. Dr. Osman Erk mikroplastik viyana tip universitesi avusturya cevre dairesivucut kitle endeksi kanser kardiyovaskulertrans yağ kolesterol trigliserid felç kök hücre nakli inönü üniversitesi prof. dr. mehmet ali erkurtdogmak en temel hak yeryuzu doktorlari yahyahan guneyortodonti dis hekimi goker taskinsuFETÖ başhekimsaglik bakanligi halk sagligi genel mudurlugu turkiye gida dernekleri federasyonuo ses cocuklar hazal nur kaya Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
30/10-04/1128.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji KongresiORTOPEDİ...ANTA
31/10-04/114. Ulusal Ürolojik Cerrahi KongresiÜROLOJİANTA
31/10-04/1144. Ulusal Hematoloji KongresiHEMATOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.