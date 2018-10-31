Yeryüzü Doktorları 'Doğmak En Temel Hak' sergisi ile doğum sağlığına dikkat çekti

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 bine yakın gönüllü kadrosuyla bugüne kadar 50'ye yakın ülkede faaliyet gösteren Yeryüzü Doktorları, doğum sağlığına ilişkin hizmetlerin kısıtlı olduğu bölgelerde "Doğmak En Temel Hak" isimli bir kampanya başlattı.

Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanından anne ve çocuk portrelerinden oluşan fotoğraflardan oluşan sergi, Yenikapı Metrosu'nda açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Genel Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, dünyada her gün 830 kadının doğum sırasında, hamilelik ve doğuma bağlı sebeplerle oluşan komplikasyonlardan ötürü hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünya genelinde 2 milyon 600 bin bebeğin ise doğduktan sonraki ilk ay içerisinde hayatını kaybettiğini aktaran Güney, şunları kaydetti:

"Tüm bu gerçeklere kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Açtığımız ve desteklediğimiz kliniklerde sağlıklı bir doğumun gerçekleşmesi için gerekli hizmetleri veriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sırasında bazen gözyaşlarına, bazen tebessümlere şahit oluyoruz. Bebeklerine en güzel kıyafetlerini giydirip kliniğimize gelen anneler, annesine endişe ile bakan bebekler, gözlerinin içi gülen çocuklar... Fotoğraf sergimiz aracılığıyla bu şahitliğimizi paylaşmak istedik."

Yenikapı Metrosu'nda 5 Kasım'a kadar görülebilecek sergi, daha sonra İstanbul'daki farklı metro istasyonlarında ve diğer illerde de sergilenecek.