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Yeryüzü Doktorları katarakt ameliyatları için destek bekliyor
Bağışçıların yardımlarıyla ihtiyaç sahibi ülkelerde katarakt ameliyatları gerçekleştiren Yeryüzü Doktorları Derneği, daha çok kişiye ulaşmak başlattığı kampanyayı sürdürüyor
Yeryüzü Doktorları katarakt ameliyatları için destek bekliyor
25 Haziran 2019 - AA
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Yeryüzü Doktorları Derneği, daha çok ihtiyaç sahibi kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirmek için destek bekliyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dünyada 100 milyon katarakt hastasının bulunduğu ve küçük bir operasyonla iyileşebilen rahatsızlığın, maddi ve teknik yetersizliklerden ötürü tedavi edilmediğinde görme yetisi kayıplarına sebep olduğu belirtildi.

Açıklamada, milyonlarca kişide görülen bu göz rahatsızlığına ilişkin uzun yıllardır sahada aktif olarak çalışan Yeryüzü Doktorlarının, daha çok kişiye ulaşmak için katarakt kampanyasına devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Oktay Özkan, Nijer, Afganistan, Somali ve Pakistan gibi ülkelerde kataraktın sıkça görüldüğünü ifade etti.

Dünyada pek çok ülkede görme bozukluğu yaşayan insan bulunduğunu, bu rahatsızlıklardan katarakt gibi bazılarının tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olabildiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Özellikle son zamanlarda çocuklarda katarakt rahatsızlığında artış görülüyor. Bu durumla mücadele etmek adına Yeryüzü Doktorları olarak 2006 yılından itibaren bağışçılarımızın yardımları ile ihtiyaç sahibi ülkelerde katarakt organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Sadece 2018 yılında 5 bin 442 katarakt ameliyatı gerçekleştirdik. Fakat daha ulaşmamız gereken çok insan var. Bu yüzden de 'Kör Olması için Kör Olmamız Lazım' kampanyamıza halkımızın desteklerini bekliyoruz. Sevdiklerini gülerken görmenin bir insanın belki de en büyük mutluluğu olabileceğini hatırlatmak istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:

yeryuzu doktorlari hasan oktay ozkan

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