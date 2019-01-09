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Yeryüzü doktorları Suriye'de: 2 klinik, 18 bin 872 mülteciye muayene
Yeryüzü Doktorları Derneği (YDD), gönüllü çalışan Türk doktorlarıyla, Suriye'de terör örgütlerinden temizlenen bölgelerdeki sivillere sağlık ve insani yardım hizmeti veriyor
Yeryüzü doktorları Suriye'de: 2 klinik, 18 bin 872 mülteciye muayene

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09 Ocak 2019 - AA ÖMER KOPARAN/ADHAM KAKO
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Suriye'deki gönüllü ekipleriyle faaliyet gösteren YDD, hem sağlık hem de insani yardım çalışmalarıyla geçen yıl binlerce sivile umut oldu.

Suriye'de terörden temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki halka sağlık hizmeti ulaştıran dernek, 2018 faaliyet raporunu AA muhabiriyle paylaştı.

Raporda, savaş mağduru binlerce kişiye sağlık hizmeti vermek için Azez ve Afrin ilçelerinde 2 klinik açıldığı belirtildi.

Ekiplerin, Suriye'deki sığınmacı kampları ve okullardaki bit salgınlarının ardından yaklaşık 3 bin çocuğu belirli aralıklarla bit taramasından geçirdiği aktarılırken derneğin geçen yıl Suriyeli mültecilere yönelik toplam 18 bin 872 muayene gerçekleştirdiği ifade edildi.

Aileler gıda yardımı

İnsani yardım çalışmalarına geçen yıl da katkı sağlayan dernek, bin 500 aileye gıda paketi, 512 aileye ise hijyen paketi dağıtımı yaptı.

Ramazan ayında da bölge halkına yardım ulaştıran dernek, bin 200 kişiye iftar verdi.

Dernek ayrıca İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa’daki göçmen sağlığı merkezlerinde 5 bin 781 Suriyeliye psikososyal destek hizmetleri verdi. 

Anahtar Kelimeler:

yeryuzu doktorlari suriye

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