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Yeryüzü doktorlarından gebelik sürecine destek: 'Doğmak En Temel Hak!'
Yeryüzü Doktorları, doğum ve doğuma bağlı komplikasyonlar sebebiyle gerçekleşen ölümlerin önüne geçmek için "Doğmak En Temel Hak!" sloganıyla kampanya başlattı
Yeryüzü doktorlarından gebelik sürecine destek: 'Doğmak En Temel Hak!'
17 Ekim 2018 - AA
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Yeryüzü Doktorları Derneği'nden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her gün yaklaşık 830 kadının hamilelik ve doğumla ilgili önlenebilir nedenlerden öldüğü belirtilerek, dünya genelinde her yıl 2 milyon 600 bin bebeğin doğduktan sonraki ilk ay içinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. 

Verilerden elde edilen bu sayıya göre her gün 7 bin yenidoğanın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, gerekli iyileştirmelerin sağlanamadığı takdirde 2030'a kadar 30 milyon yenidoğanın öleceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, şu anda Suriye'nin Azez iline bağlı Soran Beldesi'nde ve Somali'de anne-çocuk sağlığı merkezlerinin bulunduğunu ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Güney, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz ülkelerde sağlık alanında gördüğümüz en büyük eksiklerden biri de doğum sağlığı. Nijer'de bulunduğumuz bir dönemde, yeni doğum yapmış kadınların ve bebeklerinin, hastane koridorunda yere serdikleri bir bezin üstünde yattıklarını gördük. Ve biliyorduk ki onlar en azından hastaneye gelmeye bir şekilde imkan bulanlardı. Doğum sırasında ya da doğuma bağlı sebeplerle oluşan komplikasyonlar yeterli müdahale yapılmazsa maalesef anne veya bebeğin ölümü ile sonuçlanabiliyor. Örneğin Türkiye'de her bin çocuktan 12'si doğumdan sonra hayatını kaybederken Somali'de bin çocuktan 140'ı hayatını kaybediyor. Doğmanın en temel hak olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda doğum sağlığına yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Halkımızın da desteklerini esirgemeyeceğini umuyoruz."

"Doğmak En Temel Hak!"

Elde edilen verilerin ciddi boyutlara ulaşmasından hareket ederek, yeni bir kampanyayı "Doğmak En Temel Hak!" sloganı eşliğinde başlatan Yeryüzü Doktorları, imkanların kısıtlı olduğu bölgelerde, doğum öncesi, doğumda ve sonrasında vereceği destekle iyileştirmeyi hedefliyor.

Gerçekleştireceği çalışmalarla bebeklerin daha sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini, böylece annelerin hayata tutunmasını amaçlayan doktorlar, anne ve çocuklara yönelik açtığı ve desteklediği kliniklerde gebelik takibi, doğum öncesi ve sonrası bebek gelişim süreçlerini kontrol edecek ve gerektiği zaman da besin ve ilaç desteği sağlayacak.

Bu kliniklerde anne-bebek bakımı ve üreme sağlığıyla ilgili eğitimler de verilecek.

Anahtar Kelimeler:

gebelik dogum saglikli anne saglikli bebek

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