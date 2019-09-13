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Yeşil reçete operasyonu: 430 bin ilaç ele geçirildi
BURSA merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, üretici firmalardan, 'ihraç edecekleri' yalanıyla alıp piyasaya süren, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı
Yeşil reçete operasyonu: 430 bin ilaç ele geçirildi
13 Eylül 2019 - DHA
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BURSA merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, üretici firmalardan, 'ihraç edecekleri' yalanıyla alıp piyasaya süren, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 430 bin ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaç sayısının, Türkiye genelinde bir seferde ele geçirilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında yeşil reçeteye tabi 235 bin ilaç ele geçirdi. Narkotik polisi, operasyonun ardından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturmayı derinleştirdi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda da operasyon için düğmeye bastı. Polis, Bursa merkezli operasyonda Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Van ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı, yeşil reçeteyle satılan 430 bin ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerin, üretici firmalara, sahte belgeler ile kendilerini ecza deposu gibi gösterip, ihraç edecekleri yalanıyla ilaçları aldıkları, uyuşturucu olarak da sattıkları belirlendi.

Bursa'ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anahtar Kelimeler:

yesil recete ilac

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