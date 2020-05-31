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Yetmiş beş gündür hastanede kalıyor: O doktora özverisi nedeniyle plaket verildi
Ümraniye'deki Afiyet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Abdurrahman Uras, 14 Mart günü girdiği yoğun bakım ünitesinden dinlenme zamanı dışında 75 gün boyunca hiç ayrılmadı. Kızı ve eşinin de sağlık çalışanı olduğunu ve vakalar sıfırlanınca eve döneceğini belirten Uras, "Torunum var, ona sarılmayı gerçekten çok özledim" dedi.
Yetmiş beş gündür hastanede kalıyor: O doktora özverisi nedeniyle plaket verildi

Hastane sahipleri Aygün Karakaş ile Dr. Ramazan Uçar, Uras'ın özverili çalışmalarını plaket ile ödüllendirdi. Plaketi Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Hastane Başhekimi Dr. Selahattin Semiz takdim etti.

31 Mayıs 2020 12:01 - YENİ ŞAFAK Aybike Eroğlu
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Sağlık çalışanları Kovid-19'la mücadelenin ön saflarındaki mücadelesiyle büyük takdir topluyor. Bunlardan birisi de Ümraniye'deki Afiyet Hastanesi'nde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak çalışan 68 yaşındaki Dr. Abdurrahman Uras.

14 Mart günü girdiği yoğun bakım ünitesinden dinlenme zamanı dışında ayrılmayan Dr. Uras, 75 gün boyunca evine hiç gitmedi. Küçük bir odayı da yaşam alanına dönüştüren Uras, dinlenebildiği vakitlerini de yine bu odada geçirerek, evine gitmedi. O günleri Yeni Şafak'a anlatan Uras, "Pandemi tarihini bilen Hipokrat yeminli bir doktorum. Bu süreçte mesleğimin ve insanlığımın gereğini yerine getirdim. Evde, kendi dört duvarım ve konforum içinde yaşamaktansa, bu şekilde hastalara yardım etmek beni daha çok mutlu etti" dedi.

TORUNUMU ÇOK ÖZLEDİM

Hastanede sağlığına kavuşarak taburcu olan hasta ve yakınlarını gördükçe mutlu olduğunu belirten Uras, "Bu süreci ailece yakından takip ettik. Kızım Viyana'daki bir tıp fakültesinde öğretim görevlisi. Hastalıkla ilgili yeni gelişmeler noktasında bilgi alışverişinde bulunduk. 50 yıllık eşim de bir sağlık çalışanı. Bu süreçte eve gitmiyor olmamdan şikayetçi olmadı. Kendisi mesleğimi yapmam konusunda en büyük destekçilerimden biri" diye konuştu. "İstatistikler tamamen sıfırlanıp artık yeni vakalar görülmediğinde yoğun bakımdan çıkma zamanım gelecek" diyen Uras, "Koronavirüsle mücadele bittiğinde en çok aileme kavuşmak istiyorum. Torunum var, ona sarılmayı gerçekten çok özledim. Sarılırken de yine tedbirleri elden bırakmamalıyız" diye anlattı.

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dr abdurrahman uras

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