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Yıldız Tilbe'nin Sağlık Bakanlığına 'domuz gribi' twiti, yüzlerce yorum aldı!
Domuz gribi olduğunu söyleyen sanatçı Yıldız Tilbe attığı tweetle yine Twitter'ı salladı.
Yıldız Tilbe'nin Sağlık Bakanlığına 'domuz gribi' twiti, yüzlerce yorum aldı!
21 Şubat 2019 -
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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken Yıldız Tilbe, yine Twitter'ı salladı.

 "Domuz yemiyoruz neden domuz giribi oluyoruz. Millet olarak hastayız. Sağlık bakanlığı bize bedava hayrına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya valla lütfen" yazan Tilbe'ye hayranları yüzlerce yorum yaptı.

 

Anahtar Kelimeler:

domuz gribi yildiz tilbe sosyal medya

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People
8
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
21.02.2019 14:23:51
İyi ki Twitter'ım yok dedirterek Allah'a şükretmeme vesile olduğunuz için teşekkürler.
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