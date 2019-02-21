Yıldız Tilbe'nin Sağlık Bakanlığına 'domuz gribi' twiti, yüzlerce yorum aldı!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken Yıldız Tilbe, yine Twitter'ı salladı.
"Domuz yemiyoruz neden domuz giribi oluyoruz. Millet olarak hastayız. Sağlık bakanlığı bize bedava hayrına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya valla lütfen" yazan Tilbe'ye hayranları yüzlerce yorum yaptı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/02-22/02
|17.Çukurova Pediatri Günleri
|PEDİATRİ
|ADAN
|21/02-23/02
|3.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|22/02-23/02
|4. İstanbul Hipofiz Sempozyumu - Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonosal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu ve 2. Hipofiz Hastalıklarında Hemşirelik Bakım Kursu
|BEYİN VE...
|İSTA
|21/02-23/02
|6. Marmara Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|İSTA
|21/02-24/02
|7.Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi
|PEDİATRİ
|ANTA
|01/03-02/03
|11.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|28/02-03/03
|11. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri
|NEFROLOJİ
|SAKA