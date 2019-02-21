Yıldız Tilbe'nin Sağlık Bakanlığına 'domuz gribi' twiti, yüzlerce yorum aldı!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken Yıldız Tilbe, yine Twitter'ı salladı.

"Domuz yemiyoruz neden domuz giribi oluyoruz. Millet olarak hastayız. Sağlık bakanlığı bize bedava hayrına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya valla lütfen" yazan Tilbe'ye hayranları yüzlerce yorum yaptı.