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Yılın doktoru görev yaptığı ilçeden plaket ile uğurlandı
Geçtiğimiz yıl Aydın’da ‘Yılın Doktoru’ seçilen Op. Dr. Ali Duran, tayini Balıkesir’e çıktığı için Efeler’den ayrılıyor. Onkoloji Cerrahı Op. Dr. Ali Duran, veda ziyaretleri kapsamında Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile bir araya geldi
Yılın doktoru görev yaptığı ilçeden plaket ile uğurlandı
05 Temmuz 2019 - İHA
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Efeler halkı tarafından sevilip sayılan Duran’a gerçekleştirdiği hizmetler ve katkılarından dolayı Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından plaket verildi. 

Duran’ın Efeler için önemli bir isim olduğunu dile getiren Başkan Atay, “Ali Bey, burada bulunduğu süre boyunca, birçok katkıda bulundu. Balıkesir’de yaşayan hemşerilerimiz Ali Bey ile tanışacakları için çok şanslılar. Umuyorum Efeler gibi Balıkesir halkı da doktorumuzun değerini bilir.” diyerek plaketi Duran’a takdim etti. 

Aldığı plaketten dolayı mutluluğunu dile getiren Op. Dr. Ali Duran, “Geçtiğimiz yılda tıp camiası takdir ederek beni yılın doktoru seçmişlerdi. İlçe belediye başkanımız tarafından bu ödülü alıyor olmak mutluluk verici, Efeler’de severek ve sevilerek çalıştım. Burada tedavi ettiğim, hayatına dokunduğum ve hayatıma dokunan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi. 

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1) ömer hayyam (op.dr.)
05.07.2019 17:26:07
657 dmk ya göre yılın doktoru diye bir uygulama yoktur, vede yasa dışıdır, bu tür uygulamalar kozmetik çalışmalardır, 657 dmk madde 122 yi işlet ki değeri olsun
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