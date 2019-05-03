Yılın doktoru seçilen ve hayatını kaybeden hekimin anısına vaka rallisi düzenlendi

Manisa'da 2017'de "Yılın Doktoru" seçilen ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Bedri Bilge anısına Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATT-DER) Manisa İl Başkanlığı tarafından vaka rallisi düzenlendi.

03 Mayıs 2019 - AA