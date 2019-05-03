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Yılın doktoru seçilen ve hayatını kaybeden hekimin anısına vaka rallisi düzenlendi
Manisa'da 2017'de "Yılın Doktoru" seçilen ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Bedri Bilge anısına Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATT-DER) Manisa İl Başkanlığı tarafından vaka rallisi düzenlendi.
Yılın doktoru seçilen ve hayatını kaybeden hekimin anısına vaka rallisi düzenlendi
03 Mayıs 2019 - AA
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"Dr. Bedri Bilge 2. Medikal Vaka Rallisi" öncesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi bahçesinde etkinlik yapıldı. 

ATT-DER Manisa İl Başkanı Alime Kocabey, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri ve mesai arkadaşlarının Dr. Bedri Bilge'yi unutmadığını belirtti. 

MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Turhan Gündüz de etkinliğe 2 yıldır ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade etti.  

Programda, olası bir kazada görevli 112 Acil Sağlık ekiplerinin kazazedelere müdahalesi ve hastaneye ulaştırılması canlandırıldı.

Etkinliğin sonunda Doktor Bedri Bilge'nin eşi Dilara Bilge'ye plaket takdim edildi. 

Anahtar Kelimeler:

dr bedri bilge celal bayar universitesi turhan gunduz

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