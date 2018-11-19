Yılın sağlık girişiminde final heyecanı: ‘Tıpta Karma Gerçeklik Simülasyonu’

MEDİMAGAZİN-Sağlık alanındaki eğitimlerde değişikliğe dikkat çeken ve simülasyonlu eğitimin gerekliliğine dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi Dr. Mürsel Haspulat “artan bilgi miktarı, çoğalan öğrenci sayıları nedeniyle pratik dersler usta-çırak ilişkisiyle yeteri derecede öğrenilemeyecek hale geldi, buna ek olarak birçok üniversite kurularak ustalar etrafa dağılırken sayısı çoğalan çıraklar dolgun eğitim alamaz oldu. Bunun yanında eğitim materyalleri ve yöntemi yeni nesillerin ilgisini çekmede ve öğreticilik gücünde yetersiz kaldı” dedi.

Araştırma Görevlisi Haspulat eğitimin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

“Biz geleceğin teknolojilerinden karma gerçeklik ile yapay zeka desteği de sağlayarak; tıp öğrencilerinin sahaya çıkmadan önce hologram hastalar üzerinden önemli hastalık profillerini muayeneden, tetkik isteme ve tedavi düzenlemeye kadar bütüncül olarak deneyimleyecekleri interaktif bir platform dizayn ettik. Aynı zamanda holografik anatomi ve tıbbi girişimler modülleri ile daha geniş kapsamda sağlık personeli, hemşireler ve sağlık meslek yüksek okullarının kullanabileceği demolar oluşturduk. Son zamanlarda ise diş fakülteleri ile eğitim programlarına dahil edilebilecek karma ve sanal gerçeklik modülleri için yakın görüşmelerimiz devam etmekte.

Karma Gerçeklik, kullanıcının doğal görüş alanına holografik kişi ve eşyaları taşıyarak gerçekliğin yükseltgenmesini sağlayan bir teknoloji, sanal gerçeklikten farklı olarak bulunduğunuz ortamı görüyorsunuz ve holografik hastalar karşınızdaki sandalyeye oturabiliyor, gerçekteki gibi sedyeye uzanıyorlar. İstanbul Tıp Fakültesi’nde 2018-19 eğitim dönemine adapte ettiğimiz bu sistem ile tıp fakültesi öğrencilerine, teorik eğitimleri pratik alanda uygulayarak ve kullanarak, mesleğe hazırlık sürecinde geleneksel tıp eğitiminin derin tecrübesinin, modern eğitim yöntemleriyle birleştirilmesini sağladık ve bu Dünyada ilk kez İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde kendi yazılım projesiyle karma gerçeklik teknolojisi tıp eğitiminde kullanılmış oldu.”

Biyomedikal cihazların kullanımı için kılavuz

Türkiye’nin ilk karma gerçeklik laboratuvarını İstanbul Tıp Fakültesi’nde kurduklarını belirten Haspulat “Dünya çapında sağlığa hatta ekonomiye yön veren büyüklerin, ilaç ve biyomedikal şirketleri olduğunu biliyoruz. Kabaca anlatacak olursak biyomedikal cihazlar genellikle pahalı aletler oluyor, ve bu aletleri doktor ya da sağlık personeli anlayıp kullanabilirse tutuluyor, satışı yapılıyor. Dolayısıyla kullanıcı olan kişilerin biyomedikal bir ürünü anlaması, kullanımına hakim olması, gerekli yerde uygun teknik destek alabilmesi gerekiyor. Bunun için de büyük firmalar bu cihazların eğitimine yönelik büyük bütçeler ayırıyorlar. 3 boyutlu maketler ile başlayan bu yolculuk, artık karma gerçeklik ile entegre çalışan, nesnelerin interneti ve yapay zekanın işin içine girdiği hibrit simulasyonlara doğru ilerledi. “ ifadelerini kullandı.

“Hologram hasta uygulamasının dünyada ilk olması bizi motive ediyor”

Dünyadaki simülasyon uygulamalarını da değerlendiren Haspulat “Bu alanda tamamladığımız her modülün ülkemizde ilk olması, hatta bahsetmiş olduğum hologram hasta uygulamasının dünyada ilk olması bizi çok motive ediyor. Geçtiğimiz ay da California temelli Smart Health Organizasyonu tarafından “Top 50 Smart Healthcare Leaders” arasına seçilmem ve Dubai’de yapılacak olan yıllık konferanslarına ödülü almak için davet edilmem global çapta değerli şeyler yaptığımızın göstergesi olarak ekibimizi gururlandırdı” dedi.

Ulusal arenada Health 4.0 platformunda yılın sağlık girişimi finalisti olarak 21 Aralık günü ödül töreninden çıkacak sonucu beklediklerini ifade eden Haspulat “Yine Tübitak ve TTGV’nin birlikte düzenlediği 13. Teknoloji Ödülleri kapsamında Mikoölçekli firma- süreç kategorisinde iki finalistten biri olduk ve 20 Kasım Salı günü ödül için davet edildik. Bu tarz ödüller ekibimizin motivasyonu için çok anlamlı oluyor ve büyüklerimizin desteği ile birlikte uzun bir yolculuğun içinde olduğumuzu bize hissettiriyor.” dedi