Yılın Sağlık Programı: En Sağlıklı Sohbetler

İstanbul Şehir Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Yılın Sağlık Programına 'En Sağlıklı Sohbetler' seçildi.
Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy, her hafta farklı bir konuyu bilimsel araştırmalar ışığında, uzmanlarla birlikte eN Sağlıklı Sohbetler'de tartışıyor.
MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji'nin yapımcılığını yaptığı eN Sağlıklı Sohbetler her hafta pazar günü saat 19:00'da NTV ekranlarında yayınlanıyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ
|13/02-16/02
|2. Minimal invaziv Jinekoloji Cerrahi Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|14/02-17/02
|3.Koru Gebelik Lohusalık ve Doğum Kongresi
|KADIN...
|BOLU
|14/02-17/02
|Uluslar arası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi
|NÖROLOJİ
|ANKA
|21/02-22/02
|17.Çukurova Pediatri Günleri
|PEDİATRİ
|ADAN
|21/02-23/02
|3.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN