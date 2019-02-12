Yılın Sağlık Programı: En Sağlıklı Sohbetler

İstanbul Şehir Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Yılın Sağlık Programına 'En Sağlıklı Sohbetler' seçildi.

Burcu Kaya ve Dr. İbrahim Ersoy, her hafta farklı bir konuyu bilimsel araştırmalar ışığında, uzmanlarla birlikte eN Sağlıklı Sohbetler'de tartışıyor.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji'nin yapımcılığını yaptığı eN Sağlıklı Sohbetler her hafta pazar günü saat 19:00'da NTV ekranlarında yayınlanıyor.