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Yıllara göre tıp fakülteleri kontenjanları: 'Artmaya devam ediyor'
Tıp fakültelerinin kontenjanlarının düşürüleceği söylenmesine rağmen, fakülte sayıları ve kontenjanlar artmaya devam ediyor
Yıllara göre tıp fakülteleri kontenjanları: 'Artmaya devam ediyor'
25 Ekim 2018 -
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2018 yılı ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre bu yıl Türkiye’deki tıp fakültelerine  14 bin 346 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Kıbrıs ve Azerbaycan’daki tıp fakülteleri de eklenince genel kontenjan 14 bin 647 oldu.

Ankara Tabip Odasının Hekim Postası'na göre kontenjanların 11 bin 904’ünü kamu üniversiteleri, 267’sini Sağlık Bilimleri Gata Tıp Fakültesi ve 290’ını yine ilgili bakanlıklar adına  Sağlık Bilimleri Tıp Fakültesi’nde açılan kontenjanlar oluşturdu.  Türkiye’de bulunan vakıf üniversiteleri için açılan tıp fakültesi kontenjanı 1885 oldu. Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan’daki vakıf üniversitelerine ayrılan 301 kontenjanla birlikte bu sayı 2186’ya çıktı.

2017 yılında 66 olan kamu üniversiteleri içinde tıp fakültesi bulunanların sayısı bu sene 69’a çıktı. Tıp fakültesine öğrenci alan vakıf üniversitesi sayısı 23 olarak kontenjanda yer aldı.  Geçen yıl tıp fakültesine öğrenci alımı yapılan Altınbaş Üniversitesi’nin bu sene öğrenci alımı yapmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:

tip fakultesi saglik bilimleri tip fakultesi

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