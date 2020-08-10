YKS sayısal birincisi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturum sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Malatya Fen Lisesi mezunu Örüm, annesi Esma ve babası Vakkas Örüm ile ziyaretinde, İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından ağırlandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesini gezen YKS sayısal birincisi Özge Dilay Örüm, mühendislik ve tıp bölümleri arasında kararsız kaldığını belirtti.

Prof. Dr. Aydın da Cerrahpaşa'da bu yıldan itibaren tıp ve mühendisliğin çift ana dal programı olarak uygulanmaya başladığını, tıpla birlikte mühendislikte de bir programı bitirebileceğini anlattı.

Aydın, "Özge'nin seçimi ne olursa olsun hayırlı olsun. Cerrahpaşa'nın kapıları ardına kadar Özge'ye açık." ifadelerini kullandı.

"Cerrahpaşa" markasının, dünyanın her yerinde ömür boyunca gururla taşınacağını belirten Aydın, "Cerrahpaşa'da bilgi aktarılır ve büyür. Burada çok geniş ve donanımlı bir öğretim üyesi kadrosu var. Cerrahpaşa bir ekol. Bu ekol artık dünyada da biliniyor." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Metin Kafadar ve Asistan Dr. Pelin Öztürk de yer aldı.

Özge Dilay Örüm görüşmenin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni gezerek, öğretim üyeleri ve öğrencilerden bilgi aldı.

Cerrahpaşa İngilizce Tıp programı 2019'da ilk 313'ten, Türkçe Tıp programı ise ilk 1717'den öğrenci kabul ederek, Türkiye'de en yüksek puanlı devlet üniversitesi tıp fakültesi olmuştu.