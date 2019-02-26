Yoğum bakım hekimlerine kolaylık sağlayacak sistem: Anlık izlenimler ile kolay takip



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın destekleriyle yapay zeka ürünü olarak hazırlanan "AKGÜN i-Vital" isimli sistem, yoğun bakım servislerinde tedavi gören hastaların tüm bilgilerini dijital ortamda saklayarak, doktor ve hemşirelerin anında sisteme erişimini sağlıyor.

Yoğun bakım otomasyon sistemi, Yozgat ve Isparta illerinin yanı sıra Azerbaycan'daki çeşitli hastanelerde de kullanılıyor.

Şirkette görevli 8 kişilik ekibin, 4 yılda hazırladığı yoğun bakım otomasyon sistemi, sağlık çalışanlarının işlerine önemli derecede destek oluyor.

Şirketin genel müdürü Temel Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1986 yılında Trabzon'da kurulan bir şirket olarak, özellikle sağlık konusunda çalışmalar yaptıklarını, yerli ve milli ürünlere önem verdiklerini söyledi.

Akgün, hem yurt içinde hem de yurt dışında şubelerinin olduğunu belirterek, "Yoğun bakım servisinde tedavi gören hastaların durumlarının takip edilebilmesi için bu yazılımı ürettik. Hem cihazları hem de hemşirelerin yaptıkları işlemleri yazılım üzerinden sistemde kayıt altına aldık." dedi.

Yoğun bakım servisinde yatan hastaların, bakım sürecindeki solunum, dolaşım, giren çıkan sıvı bilgileri ve nörolojik değerlendirmeleri ile bakım işlemlerini ölçen cihazdaki bilgilerin, yoğun bakım otomasyon sistemi üzerinden kayıt altına alındığına dikkati çeken Akgün, şunları kaydetti:

"Hastanın, doktor ve hemşireler tarafından sürekli kontrol edilerek, verilerinin devamlı incelenmesi gerekiyor. Odada otururken hastanın alarmını duyunca sağlık personeli, hastaya müdahale edebiliyor ancak yüz yataklı bir serviste hemşirelerin her hastayı anlık olarak izleyebilmesi gerçekten çok zor. O nedenle serviste yatan hastanın, yoğun bakım otomasyon sistemine bağlı cihazlar tarafından anlık olarak izlenimleri, dijital ortamda kayıt altına alınacak ve doktorlarla hemşireler de yazılım üzerinden sisteme girerek, hastanın verilerini takip edebilecekler."

Akgün, tedavi gören hastaların yanında sürekli doktorların olamayacağını ifade ederek, "Doktor belki hastanın başına bir saat sonra gelebilecek ya da evinde otururken, hastanın durumu ağırlaşacak, hemen o anda bilgisayarında ya da telefonunda bulunan yoğun bakım otomasyon sistemi sayesinde hastanın durumunu anında kontrol edebilecek. Hastanın reaksiyonlarındaki değişiklikler sistem tarafından kayıt altına alınıyor. Sistem, hasta vital bulgularını takip ederek erken uyarı sağlıyor ve böylece doktorlar ve hemşirelerin işlerini kolaylaştırıyor." diye konuştu.

"Yerli ve milli ürünlerimizi yaygınlaştırmak istiyoruz"

Sağlık Bakanlığının, yoğun bakım servisinde yatan herhangi bir hastanın kaydına sistem üzerinden istediği an ulaşabileceğine de vurgu yapan Akgün, hastanelerin dünyadaki dijital ortama uyum sağlayabilmesi için mutlaka yoğun bakım otomasyon sistemini kullanması gerektiğini belirtti.

Sistemin, Türkiye'deki diğer yoğun bakım servisi olan hastanelerde de uygulanabilmesi için bakanlıkta tanıtım yapıldığını vurgulayan Akgün, Azerbaycan dışındaki ülkelerde de bu sistemin kullanılması için görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.