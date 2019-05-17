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Yoğun Bakım Farkındalığı için bu ayın rengi ‘mavi’
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Mayıs Ayı Yoğun Bakım Farkındalık Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında farkındalık artışı için yoğun bakımların mavi renge dönüştürülmesi ve Mayıs ayının üçüncü cuması mavi giyinilmesi önerisinde bulundu
Yoğun Bakım Farkındalığı için bu ayın rengi ‘mavi’
17 Mayıs 2019 -
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Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneğinden yapılan açıklamada, yoğun bakım farkındalığını derinleştirmek düşüncesi ile bu haftaya özel olarak yoğun bakım kliniklerinde mavi giyinerek farkındalık kampanyasına destek çağrısında bulunuldu.

Farkındalık çalışmasına destek verecek olan hekim, hemşire ve yardımcı personellerin ekip fotoğraflarını facebook/instagram hesaplarından Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği ve The Society of Critical Care Medicine (SCCM)’ye ulaştırılması istenilen mesajda şunlar kaydedildi:

“Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği olarak Türkiye’de yoğun bakım uzmanlık alanını tanıtmak, farkındalığı artırmak için Mayıs ayının “Yoğun Bakım ve Kritik Hastalık Farkındalık Ayı” olarak kabul edilmesi beklentisini taşıyoruz.”

“Farkındalık artışı için yoğun bakımlar mavi renge dönüştürülmeli”

Yoğun bakım ünitelerinin dışarından kaotik görünen, ama her şeyin belli bir düzende ve yakın kontrol altında ilerlediği üniteler olduğu ifade edilen açıklamada yoğun bakım ünitelerinin çerçevesi şu şekilde çizildi:

“Yoğun bakımların kapalı kapıları ardından yaşananlar çok az kişi tarafından bilinebilmektedir.

Yoğun bakım üniteleri en kritik hastalıkların tedavi edildiği, 7 gün/24 saat kesintisiz olarak hastaların izlendiği, yaşamsal fonksiyonlarının desteklendiği ünitelerdir. Bunun için gerektiğinde böbreği çalışmayan hasta için böbrek olan hemodiyaliz, zehirlenmelerde kan değişimi yapan cihazlar, akciğer problemi olan hastalarda nefes olan solunum makineleri (ventilatör) gibi gelişmiş destek sistemleri kullanılır.

Hastaların takibinde her kalp atımının, aldığı her soluğun anlık olarak izlendiği ileri monitorizasyon teknikleri kullanılır. Hastaların yoğun bakım gerektiren hastalık durumlarının tedavisi dışında, bu ünitelerde beslenmeleri, özbakımları da sağlanır,  rehabilitasyonlarına başlanır. Kronik hastalık durumlarına yönelik tedavi planlamaları yapılır. Yoğun bakım ekipleri, aynı zamanda ünite dışındaki birçok hastaya da, danışıldığında destek hizmeti sunar.

Amerikan Yoğun Bakım Derneği önderliğinde “Mayıs ayı Yoğun Bakım Farkındalık Ayı” olarak kabul edilmiş olup, yoğun bakımın sağlık çalışanları ve toplumda tanınma ve bilinirliliğinin artırılması için çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir. Bu ayın rengi mavi kabul edilmiş olup, farkındalık artışı için yoğun bakımların mavi renge dönüştürülmesi (mavi süsleme ve balonlar vs.), ve Mayıs ayının 3.cuması mavi giyinilmesi önerilmektedir.”

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