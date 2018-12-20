Yoğun bakım hemşireliğinde 2. dönem: Sertifikasyon eğitim programı başladı

Nazilli Devlet Hastanesi Eğitim Toplantı salonunda düzenlenen Programa ameliyathanede en az 2 yıl çalışmış olan hemşire, ebe (hemşire yetkili) ve sağlık memuru (toplum sağlığı) personelleri katılıyor.

Nazilli Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Program sorumlusu hemşire Mehtap Bağdu, “Hastanemizde 2.Dönem Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Hemşireliği programımızı başlattık. Eğitime 3 Nazilli Devlet, 2 Manisa, 1 Isparta, 1 Muğla, 3 Aydın olmak üzere toplam 10 kursiyer arkadaşlarımız katılmaktadırlar. Eğitimimiz 28 Aralık 2018 günü sona erecektir” dedi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan’da, “Şu anda Aydın il genelinde ilçe hastaneleri içerisinde eğitim veren hastane olmanın sevinci ve gururu içerisindeyiz. Palyatif, Yoğun Bakım Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programlarımızı başlattık. Şu anda da ikinci dönem Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programlarımızı başlattık. Eğitimimiz 28 Aralık 2018 günü sona erecek. Nazilli Devlet Hastanesi olarak sertifikalı eğitim programlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.