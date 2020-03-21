Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin

LONDRA-Lara Langston isimli kadının 16 Mart'ta çektiği videoda, koronavirüs bağlı olarak nefes almakta zorluk çektiği görülebiliyor. Uxbridge kentindeki Hillington Hastanesi'nde bulunan kadın videoda, "Riski göze almayı düşünen kimse varsa yeniden düşünsün" diyor.



Langston'ın eşi Richard Langston, cuma günü yaptığı açıklamada kadının hala yoğun bakımda olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söylüyor. Kız kardeşi Nicole Poppy Keatley ise, hastalıktan önce "normal bir sağlığı olduğunu" belirtiyor.

Langston ile hastalığı nedeniyle görüşemediklerin kaydeden Keatley, "Çok kötü bir durum, ailecek kendimizi evde izole ettik. Onun ailesi de, eşi ve iki çocuğu da kendilerini izole etti" şeklinde konuşuyor.

Hasta kadının WhatsApp grubuna gönderdiği video, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.