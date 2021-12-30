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Yoğun bakımdaki koronavirüs hastasına cinsel saldırı davasına 9 yıl hapis cezası!
Zeytinburnu'nda koronavirüs yoğun bakım servisinde yatan kadın hastaya cinsel saldırıda bulunan, hasta bakıcı N.Ö. (56) "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık N.Ö. mahkemedeki savunmasında, "Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" dedi.
Yoğun bakımdaki koronavirüs hastasına cinsel saldırı davasına 9 yıl hapis cezası!
30 Aralık 2021 17:10 - DHA Oğuzhan UYSAL
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Olay, mayıs ayında Zeytinburnu’nda bulunan bir hastanede meydana geldi. Z.A. koronavirüs tanısı ile yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde görevli hasta bakıcı N.Ö. bakım işlemlerini yapmak için Z.A.’nın odasına girdi. Bakım yaparken Z.A.’ya cinsel saldırıda bulunan N.Ö. odaya gelen hemşire tarafından fark edildi. Gözaltına alınan N.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık N.Ö. bulunduğu cezaevinde getirildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.  Esas hakkında son savunmasını yapan sanık avukatı şunları söyledi: "Mağdur dinlendiği celsede sanık için defalarca ‘iyi bir insan’ ifadesini kullanmıştır. N.Ö. benim annemin yoğun bakımda kaldığı süre boyunca anneme ve bana yardımcı oldu. Diğer hastaların duasını aldığını düşünüyorum" demesinin üzerine mahkeme başkanı "İnsan tahlili yapmıyoruz. Mahkemede herkes eşittir" dedi.

"Gaflete düştüm, üzgünüm"

N.Ö son savunmasında şunları söyledi: "7 yıldır hastanede çalışmaktayım. Bu zamana kadar yanlış bir hareketim olmadı. O akşamki nöbetteydim. Yarım saatte bir hastaları dolaşmamız gerekiyordu. Çünkü hastaların idrar torbaları doluyor yeri geliyor patlıyor, temizliyoruz. Hemşire yanında oturuyordum. Bir hastanın odasından tak tak diye ses gelmeye başladı. Gittiğimde hasta kadın bezimi değiştirir misin dedi. Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti N.Ö'ye "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:

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