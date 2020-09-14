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Yoğun bakımı basıp doktora saldırdılar
Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören yakınlarının hayatını kaybetmesi sonucu bir grup, hastane çalışanlarını suçlayarak, yoğun bakım servisini basıp, doktora saldırdı. Olayda 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Yoğun bakımı basıp doktora saldırdılar
14 Eylül 2020 11:13 - DHA
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Olay, dün öğleden sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisi bölümünde meydana geldi. 3 gündür koronavirüs nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören Halil K., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Halil K.’nin yakınları ise ölümde hastane ihmali olduğunu iddia ederek doktora saldırdı. Saldırı karşısında doktor ve diğer sağlık çalışanları kendisini odaya kilitledi. Grup, yoğun bakımı servisinin camlarını kırdı. Bu sırada bazı tıbbi malzemeler zarar gördü.

Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı. Arbede sırasında 4 polis hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

3 saldırgan tutuklandı

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ismi açıklanmayan 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

 

Anahtar Kelimeler:

doktora saldiri sehitkamil devlet hastanesi yogun bakim servisi koronavirus

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People
4
1) Sağlıkta (Şiddet)
14.09.2020 13:13:53
Bu tiplere göz açtırmayacaksın. Hemen içeri. Sorgu morgu içerdeyken, öyle salıverme filan yok.
Yoksa bu işin sonu iyi görünmüyor
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