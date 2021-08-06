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Yoğun bakımlarda hasta sayısı artıyor
Son 10 gündür hasta sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor. Vaka sayısına paralel olarak yoğun bakımda yatan hasta sayısı da artıyor. Yoğun bakımdakilerin yüzde 95'i ise aşısız ya da aşısı tamamlanmamış hastalardan oluşuyor.
Yoğun bakımlarda hasta sayısı artıyor
06 Ağustos 2021 14:51 -
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Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son 10 gündür vaka sayıları 20 binin üzerinde görünüyor. Vaka sayılarına bağlı olarak yoğun bakımlarda yatan hasta sayısında da artış izleniyor. 

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte hastanelerdeki yoğunluk da artış gösteriyor. Özellikle yoğun bakımlarda yatan hastaların artması uzmanların aşıya olan çağrılarını yineletiyor.

Son 24 saatte ise 245 bin 152 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Bakan Koca da sosyal medya hesabından, 20 milyon fazla kişinin 1. doz aşısını bile olmadığını açıkladı.

Aşının pandemideki en önemli silah olduğunu sürekli hatırlatan Bakan Koca, çift doz aşı yaptıranların sayısının henüz yeterli olmadığına da dikkati çekti.

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki yoğunluğu ve son rakamları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan TRT Haber'de değerlendirdi.
Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımlarda hasta sayısının arttığını belirterek, son haftalardaki artan vaka sayıları hakkında konuştu:

"Artan pozitif vaka sayılarının hasta olarak yansıyacağını bekliyorduk. Özellikle bayram sonrasındaki dönemde, 2-3 hafta içinde vaka sayılarında artma beklentisi vardı. Bu böyle de oldu. Şu anda vaka sayılarında ve hastaneye başvuran hasta sayısında artış var. Çok istemeyeceğimiz bir şeydi ama yoğun bir şekilde hasta talebi var."

Anahtar Kelimeler:

koronavirus yogun bakim

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