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YÖK açıkladı: Doktor öğretim üyelerinin maaşlarına iyileştirme yapılacak
YÖK, yardımcı doçent kadrosunun kaldırılarak "doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarında 100 liranın üzerinde iyileştirme yapılacağını bildirdi
YÖK açıkladı: Doktor öğretim üyelerinin maaşlarına iyileştirme yapılacak
06 Şubat 2018 - AA
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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yardımcı doçent kadrosunun kaldırılarak, "doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarında 100 liranın üzerinde iyileştirme yapılacağı bildirildi.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden edindiği bilgilere göre, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesine yönelik kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından doktor öğretim üyesi kadrosuna geçeceklerin maaşlarına yönelik karar alındı.

Buna göre, doktor öğretim üyelerinin maaşlarında kısmi bir iyileştirmeyle maaşlarda 100 liranın üzerinde artış yapılacak.

Anahtar Kelimeler:

yardimci docenlik maas maas artisi

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