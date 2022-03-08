Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin, yüzde 32 kadın profesör oranıyla yüzde 20,8 ortalamaya sahip Avrupa Birliği (AB) ülkelerini geride bıraktığını bildirdi.
YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar

08 Mart 2022 11:54 - AA Sefa Şahin
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akademik hayatta mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan kadınlar ve kadın öğrenciler başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin, yüzde 32 kadın profesör oranıyla yüzde 20,8 ortalamaya sahip AB ülkelerini geride bıraktığını aktaran Özvar, "Yükseköğretimde kadın yönetici oranı (rektör, dekan, bölüm başkanı, yüksek okul müdürü), AB ülkelerinde yüzde 23,7 iken, Türkiye'de yüzde 28." bilgisini verdi.

Erol Özvar, Türk yükseköğretim sisteminde, 2020'de 81 bin 661 olan kadın akademisyen sayısının, 2021'de 2 bin 199 kişi arttığını hatırlatarak, "Kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46 oldu." ifadesini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de 18-22 yaş arası yükseköğretimde kadın okullaşma oranının, yüzde 40 olan erkek okullaşma oranının 8 puan önüne geçerek, yüzde 48'e yükseldiğini de açıkladı.

Anahtar Kelimeler:

yok baskani erol ozvar kadin profesor avrupa birligi ulkeleri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.