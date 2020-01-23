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YÖK Başkanı Saraç, ihtisaslaşan 5 üniversiteyi açıkladı
Artvin Çoruh Üniversitesi 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler', Bartın Üniversitesi 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları', Çorum Hitit Üniversitesi 'Makine ve İmalat Teknolojileri', Kırklareli üniversitesi 'Gıda' ve Yozgat Bozok Üniversitesi ise 'Endüstriyel Kenevir' alanlarında ihtisaslaşacak
YÖK Başkanı Saraç, ihtisaslaşan 5 üniversiteyi açıkladı
23 Ocak 2020 - DHA
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ANKARA- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, 'Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na yeni seçilen 5 üniversiteyi açıkladı. Saraç, "Bütün bu üniversitelerimizden beklentimiz, kendilerine verilen ihtisaslaşma alanında 'Hedeflenmiş Sosyo-Ekonomik Araştırma Programları'nı geliştirmeleri ve bu programın bölgenin kalkınmasına anlamlı değerler sunmasını sağlamalarıdır" dedi.

'5 Üniversite daha katıldı'

'Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'nın 2006'dan sonra kurulmuş olan üniversitelerle çalışılmaya başlandığını hatırlatan Saraç, Bingöl, Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Düzce, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Aksaray, Kastamonu, Muş Alparslan, Rize Recep Tayyip Erdoğan ve Siirt üniversitelerinin, bölgenin mevcut durumu, üniversitenin potansiyeli, bölge-üniversite ilişkisi açısından 3 ana kulvarda pek çok parametre dikkate alınarak bu proje için seçildiğini kaydetti.

Saraç, "Bugün bu 10 üniversitemize, yine aynı kriterler ile değerlendirmeye alınarak seçilen, Yozgat Bozok, Kırklareli, Çorum Hitit, Bartın, Artvin üniversiteleri olmak üzere 5 üniversitemiz daha katıldı. Bütün bu üniversitelerimizden beklentimiz, kendilerine verilen ihtisaslaşma alanında 'Hedeflenmiş Sosyo-Ekonomik Araştırma Programları'nı geliştirmeleri ve bu programın bölgenin kalkınmasına anlamlı değerler sunmasını sağlamalarıdır" dedi.

15 Üniversiteye destek müjdesi

Üniversitelerin yerel düzeydeki araştırma sonuçlarının ilgili özel ve kamu sektörleriyle paylaşılarak üretime dönüştürülmesinin hedeflenmesi gerektiğini belirten YÖK Başkanı Saraç, şöyle konuştu: "Projenin beklenen gücü gerçekten etkin ve yüksektir. Henüz 4 yıllık bir proje olmasına rağmen birçok filizlenmeyi görmekteyiz ve projeden Türkiye'nin geleceği için gerçekten umutluyuz. Bölgesel Kalkınmada İhtisaslaşma Misyonu verdiğimiz bu üniversiteler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından mali kaynaklarla, Başkanlığımız tarafından ise akademik personel kaynağı sağlanarak desteklenmektedir. YÖK'ün girişimiyle ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın destekleriyle bu yıl bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversitelerimize bir destekleme söz konusu olacaktır. Bu müjdeyi de bugün burada rektörlerimize vermek isterim."

Başkan Saraç daha sonra, 5 üniversitenin rektörlerine belgelerini takdim etti. Artvin Çoruh Üniversitesi 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler', Bartın Üniversitesi 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları', Çorum Hitit Üniversitesi 'Makine ve İmalat Teknolojileri', Kırklareli üniversitesi 'Gıda' ve Yozgat Bozok Üniversitesi ise 'Endüstriyel Kenevir' alanlarında ihtisaslaşacak.

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