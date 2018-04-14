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YÖK Başkanvekili: Hastaneler üniversite kuruyor, Bu doğru bir yapılanma değil
"Hastaneler üniversite kuruyor. Bu doğru bir yapılanma değil. Bu yapılanmayla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Şu anda Yükseköğretim Kurulunun önünde bekleyen 10'dan fazla tıp fakültesi kurulma talebi var. Bu hususa burada dikkati çekmek istedim. Bu düzenlemeler sağlıklı şekilde yapıldığında, sağlıklı bir yapılanmamız olacak" - "Üniversite hastanelerimiz artık finansal sorunlarla değil gerçekten dünyayla boy ölçüşen, bilgi üreten bir kurum haline gelecektir. Bunların daha da artarak, hatta dünya için bir cazibe merkezi olarak varlıklarını sürdüreceklerine yürekten inanıyorum"
YÖK Başkanvekili: Hastaneler üniversite kuruyor, Bu doğru bir yapılanma değil
14 Nisan 2018 -
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AFYONKARAHİSAR (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, "Hastaneler üniversite kuruyor. Bu doğru bir yapılanma değil. Bu yapılanmayla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Şu anda Yükseköğretim Kurulunun önünde bekleyen 10'dan fazla tıp fakültesi kurulma talebi var. Bu hususa burada dikkati çekmek istedim. Bu düzenlemeler sağlıklı şekilde yapıldığında, sağlıklı bir yapılanmamız olacak." dedi.

Kapıcıoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği 20'nci Genel Toplantısı'nda, üniversite yapılanmasının eğitim, araştırma ve uygulama şeklinde 3 sacayağının olduğunu söyledi.

Türkiye'deki üniversite hastanelerinin 3 misyonu bünyesinde birleştirdiğini dile getiren Prof. Dr. Kapıcıoğlu, "Bu bakımdan tıp fakülteleri diğer fakültelerden ayrılıyor. Çünkü uygulamalı alanlarıyla üniversite hastaneleri, üniversitelerin içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda orada üniversitenin hocaları, meslek icrasında da bulunuyor. 'Üniversite hastanesi' dediğimizde böyle önemli 3 fonksiyonun olduğu bir yapıdan bahsediyoruz." diye konuştu.

- "Olumsuzluklarla karşılaşmamız söz konusu olacaktır"

Kapıcıoğlu, üniversite hastanelerinin insan kaynağını da tıp fakültelerinin oluşturduğunu belirterek, hastanelerin artık fakülte kurar hale geldiğini vurguladı.

Bu fakültelerin vesilesiyle de üniversiteler kurulur hale geldiğine dikkati çeken Safa Kapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Yani hastaneler üniversite kuruyor. Bu doğru bir yapılanma değil. Bu yapılanmayla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Şu anda Yükseköğretim Kurulunun önünde bekleyen 10'dan fazla tıp fakültesi kurulma talebi var. Bu hususa burada dikkati çekmek istedim. Bu düzenlemeler sağlıklı şekilde yapıldığında, sağlıklı bir yapılanmamız olacak. Aksi takdirde tıp ve sağlık eğitiminde bir takım olumsuzluklarla karşılaşmamız söz konusu olacaktır."

Üniversite hastanelerinin finansal sorunlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde konuşulduğunu aktaran Kapıcıoğlu, bunların sadece birer hastane olarak görülmesinin pek çok fonksiyonunun gözden kaçırılması anlamına geleceğini aktardı.

- "Büyük bir rahatlık ortaya çıkmıştır"

Prof. Dr. Kapıcıoğlu, önümüzdeki süreçte üniversite hastaneleriyle ilgili yapılanmada ve mevzuat düzenlemelerinde çok önemli köşe taşları olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üniversite hastanelerimizin mevzuat tanımlamasının yapılması da bu sorunlara katkı sağlayacak. Büyük maddi problemler içerisinde olan üniversite hastanelerimizin sorunları, bugün borçlarının yapılandırılma sürecine girmesiyle büyük bir rahatlık ortaya çıkmıştır. Burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız ve ilgili bakanlarımıza, üniversitelerimiz adına teşekkürü bir borç biliyorum. Üniversite hastanelerimiz artık finansal sorunlarla değil gerçekten dünyayla boy ölçüşen, bilgi üreten bir kurum hale gelecektir. Bunların daha da artarak, hatta dünya için bir cazibe merkezi olarak varlıklarını sürdüreceklerine yürekten inanıyorum."

Konuşmaların ardından, "Kaynak Kullanımında Verimlilik" ve "Ortak Satın Alma ve Sağlık Market" konulu panel gerçekleştirildi.

Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

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