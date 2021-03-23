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YÖK 'geçit yok' dedi ama Marmara Üniversitesi'nde 'adrese teslim' ilan verildi
Yüksek Öğretim Kurumları'nın (YÖK) önceki hafta 'adrese teslim' kadrolara karşı önlem adımı atmasına rağmen Marmara Üniversitesi'nde çıkarılan ilanlarda bir çalışma alanına işaret edilen şartlar sıralandı.
YÖK 'geçit yok' dedi ama Marmara Üniversitesi'nde 'adrese teslim' ilan verildi
23 Mart 2021 11:12 -
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Marmara Üniversitesi, fen edebiyat fakültesine bir profesör, iki doktora öğretim üyesi ve iktisat fakültesine bir doçent almak üzere ilana çıktı.

Cumhuriyet'ten Çağatan Akyol'un haberine göre;

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı'nda profesör kadrosu ilanındaki şartlar arasında "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, majör depresyonda antioksidatif enzim aktivitesi konularında bilimsel çalışmaları olmak. Son beş yılda klinik psikoloji alanında ders vermiş olmak" yer aldı. Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı'nda doktora öğretim üyesi ilanında "Beyin görüntüleme, nörorehabilitasyon ve nörobilim alanında deneysel çalışmalar yapmış olmak" şartı dikkat çekerken Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı'nın doktora öğretim üyesi ilanında "Üstün zekalı çocuklar ve ebeveynleri, irade, duygu kontrolü alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak" şartında da bir çalışma alanına işaret edildi.

İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı'nın doçent kadrosuna alınacak kişide ise "Yüksek lisans ve doktorasını iktisat tarihi bilim dalında yapmış olmak, doçentlik unvanını iktisat tarihi alanından almış olmak, Osmanlı İktisat Zihniyeti konusunda bilimsel yayınlar yapmış olmak, iktisat tarihi ve Osmanlı iktisat tarihi konularında ders verme tecrübesine sahip olmak" şartları sıralandı.

Anahtar Kelimeler:

marmara universitesi

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