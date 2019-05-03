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YÖK istatistikleri açıklandı: En fazla kayıt devlet üniversitelerinde
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2018-2019 öğretim yılında üniversitelerde, 7 milyon 740 bin 502 öğrenci eğitim alıyor.
YÖK istatistikleri açıklandı: En fazla kayıt devlet üniversitelerinde
03 Mayıs 2019 - AA
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YÖK, 2018-2019 öğretim dönemine ait yükseköğretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 158 bin 98 olan akademisyen sayısı bu yıl 166 bin 225'e yükseldi.

Akademisyenlerin 26 bin 453'ü profesör, 15 bin 451'i doçent, 39 bin 464'ü doktor öğretim üyesi, 36 bin 461'i öğretim görevlisi, 48 bin 396'sı araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

Akademisyenlerin 74 bin 391'i kadın, 91 bin 834'ü ise erkek öğretim üyelerinden oluşuyor. Üniversitelerde görev yapan kadın akademisyenlerin 8 bin 356'sını profesörler, 6 bin 102'sini doçentler, 17 bin 112'sini doktor öğretim üyeleri, 18 bin 291'ini öğretim görevlileri ve 24 bin 530'unu da araştırma görevlileri oluşturuyor.

Erkek akademisyenlerin 18 bin 97'si profesör, 9 bin 349'u doçent, 22 bin 352'si doktor öğretim üyesi, 18 bin 170'i öğretim görevlisi ve 23 bin 866'sı ise araştırma görevlisi olarak hizmet veriyor.

En fazla kayıt devlet üniversitelerinde

Türkiye'deki üniversite öğrenci sayısı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 7 milyon 560 bin 371 iken bu yıl 7 milyon 740 bin 502'ye yükseldi.

Öğrencilerden 7 milyon 134 bin 674'ü devlet, 595 bin 116'sı vakıf üniversitelerinde, 10 bin 712'si de vakıf meslek yüksekokullarında öğrenimine devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin 4 milyon 64 bin 516'sı erkek, 3 milyon 675 bin 986'sını kız öğrenciler oluşturuyor.

Üniversitelere 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yeni kayıt yaptıran 1 milyon 492 bin 277 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerden 1 milyon 332 bin 528'i devlet, 156 bin 258'i vakıf üniversitelerinde, 3 bin 491'i ise vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görüyor.

Anahtar Kelimeler:

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