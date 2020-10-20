Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede
Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere gönderdiği yazıyla Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle tıbbi destek sağlamak üzere geçici süreyle ülkelerine dönmek isteyen Azerbaycanlı doktorlara mevcut mevzuat kapsamında gerekli izinlerin verilmesi için kolaylık sağlanmasını istedi
YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede
20 Ekim 2020 10:26 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelere gönderilen yazıda Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle tıbbi destek sağlamak üzere geçici süreyle ülkelerine dönmek isteyen Azerbaycanlı doktorlara, mevcut mevzuat kapsamında gerekli izinlerin verilmesi için kolaylık sağlanması istendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YÖK Başkanlığından Azerbaycanlı doktorların görev yaptığı 14 üniversitenin rektörlüğüne yazı gönderildi.

Yazıda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırılar nedeniyle, Türkiye'de tıp fakültelerinde görev yapan Azerbaycanlı doktorların ihtiyaç duyulan tıbbi desteği sağlamak için gönüllü olarak ülkelerine gitmek üzere Azerbaycan Büyükelçiliğine başvurdukları anlatıldı.

YÖK'ün yazısında, üniversitelerden konuya olumlu yaklaşılarak mevcut mevzuat kapsamında Azerbaycan vatandaşı doktorların talebinin değerlendirilerek gereğinin yapılması istendi.

Anahtar Kelimeler:

yok azerbaycanli doktorlar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.