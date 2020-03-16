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YÖK, uzaktan eğitim için çalışma başlattı
Covıd-19 salgını sebebiyle eğitim öğretime üç hafta ara verilen üniversitelerde eğitimin uzaktan eğitim modeliyle yürütülmesine dair çalışma başlatıldı.
YÖK, uzaktan eğitim için çalışma başlattı
16 Mart 2020 13:22 -
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ANKARA - Bilindiği üzere, COVID-19 salgını sebebiyle tüm üniversitelerde eğitim öğretime 3 (üç) hafta ara verilmiştir.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazı ile küresel ölçekte yaşanmakta olan ve son günlerde pandemi olarak ilan edilen yeni durum karşısında ve bu süreçle sınırlı olmak kaydıyla;

-Üniversitelerin bu süreçte hangi dersleri kendi imkanları ve hazırlığı ile uzaktan öğretim yöntemiyle yürütmeyi talep ettiği,

-Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık ve uzaktan öğretim yapılan fakültelerinin ders havuzundan ders talep edip etmeyeceği,

-Bunlara ilaveten, daha fazla öğretim üyesinin bu sürece katkı vermesini sağlamak için üniversitenizin ilgili birimleri (UZEM vb.) tarafından yapılacak girişimlerin neler olabileceği hususlarında görüşler talep edilmiştir.

 

 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 universite yuksekogretim kurulu baskanligi uzaktanogretim

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