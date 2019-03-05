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YÖKDİL sınav yerleri açıklandı
YÖKDİL sınav yerleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi işbirliği ile YÖK tarafından düzenlenen 6. YÖKDİL sınavının giriş belgelerine online sistem üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak, geçer not kaç? İşte, YÖKDİL sınavıyla ilgili merak edilenlerin detayları
05 Mart 2019 -
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YÖKDİL sınav giriş belgeleriyle ilgili beklenen gelişme yaşandı, adaylar 4 Mart tarihi itibariyle sınav yerleri bilgisini online sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. YÖKDİL’in resmi internet adresi üzerinden sisteme giriş yapan kişiler sınava girecekleri bölgeleri öğrenebiliyor. 

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 İlkbahar Dönemi YÖKDİL Sınavı giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerine 04-09 Mart 2019 tarihleri arasında sisteme giriş yapılarak erişilebilir.

YÖKDİL’E KİMLER GİREBİLİYOR?

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

Anahtar Kelimeler:

yokdil

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