YÖKDİL sınavı için tarih belli oldu: 3 Kasım

YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK’ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecektir. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır."
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/04-21/04
|11. Ulusal Artoplasti Kongresi
|ORTOPEDİ...
|İZMİ
|18/04-21/04
|11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|19/04-21/04
|17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi
|GÖZ...
|İSTA
|17/04-21/04
|23.Ulusal Kanser Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|19/04-23/04
|14. TGRD Yıllık Toplantısı ve EVIS 2019 Uluslararası Ortak Toplantısı
|RADYOLOJİ
|İSTA
|24/04-27/04
|12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
|PEDİATRİ
|KONY
|25/04-27/04
|Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantı
|RADYOLOJİ
|ANKA