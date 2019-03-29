YÖKDİL sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın sonuçları açıklandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen sınavın sonuçlarını adaylar, "http://yokdil.yok.gov.tr/" adresinden öğrenebilecek.
Sınav sonuçlarına itirazlar 1-5 Nisan'da, YÖKDİL Sınavı Kılavuzu'nda belirtilen usulde yapılabilecek.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR
|03/04-05/04
|2.Güncel Kan Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|03/04-06/04
|13.Uluslararası Türk Omurga Kongresi
|BEYİN VE...
|İZMİ
|04/04-06/04
|Ulusal Kan ve Kemik iliği Nakli Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|03/04-07/04
|7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu
|ENFEKSİYO...
|ANTA
|04/04-07/04
|9. Nöroimmünoloji Okulu
|İMMÜNOLOJİ
|MUĞL
|05/04-07/04
|TOD Nisan Kursu
|GÖZ...
|ANKA