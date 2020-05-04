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'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener meslektaşları tarafından anıldı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi. Dilmener saygı duruşu ile anıldı. Murat Dilmener, yoksul doktoru olarak biliniyordu.
'Yoksul Doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener meslektaşları tarafından anıldı
04 Mayıs 2020 15:35 - DHA
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için görevli olduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde anma töreni düzenlendi.

Dilmener'in meslektaşları, dekanlık binası önünde toplanarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Törende konuşan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Dilmener'in insani değerlere vermiş olduğu önemin sağlık alanında çalışanlara örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, ''Asistanlığımızdan, öğrenciliğimizden, mezun oluşumuzdan hocalık seviyemize yükselene kadar her aşamasında bize emeği olan, bizim yanımızda olan çözüm odaklı bir insandı. 1970'li 80'li yılların klinik pratiğinde yetişmiş klinisyenliği özümsemiş, fizik muayene ve anemnezde hastanın tanısını koyacak kadar gelişmiş yetenekleri olan doktor kitlesinin son temsilcilerinden birisiydi.'' dedi.

Dilmener'i unutmayacaklarını belirten Tükek, ''Bizler, onun yetiştirdiği öğrenciler olarak ve bu konuda söz sahibi yöneticiler olarak onun bize iletmiş olduğu mirası sürdüreceğimize, onun göstermiş olduğu insancıl, barışçıl ve iyi bir doktor-hekim olma prensibine uygun davranacağımıza herkesin huzurunda kendi arkadaşlarım adına söz vererek tamamlamak istiyorum." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

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