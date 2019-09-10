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YÖK'te sağlıkta işbirliği için 'Afiliasyon Toplantısı' düzenlendi
Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversiteleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu'nda "Afiliasyon Toplantısı" düzenlendi
YÖK'te sağlıkta işbirliği için 'Afiliasyon Toplantısı' düzenlendi
10 Eylül 2019 - AA
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" taslağı hakkında görüş oluşturmak amacıyla YÖK'te "Afiliasyon Toplantısı" yapıldığını bildirdi.

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu başkanlığında ilgili üniversitelerin rektörleri ve tıp fakültelerinin dekanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kurumlar arası iş birliği konusu ele alındı.

Toplantı sonucunda, uygulamanın daha iyi hale getirilmesi ve yaşanan bazı aksaklıkların giderilmesi için ilgili üniversitelerin katılımıyla oluşturulan görüş ve önerilerin kısa süre içerisinde Sağlık Bakanlığına iletilmesine karar verildi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi yuksekogretim kurulu yekta sarac

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3
1) Muammer Canik (Emekli)
10.09.2019 15:38:36
Bu konunun mimarlarından birisi zaten İsmail Sefa Kapıcıoğlu dur.
Hep Sağlık Bakanlığı hekimlerinin aleyhine olmuştur. Madem böyle bir toplantı yapılıyor Sağlık Bakanlığı na bağlı Eğitim görevlilerini de çağır onlarında görüşlerini alın. Ortak kullanım Tıp eğitimine hiç bir katkı sağlamamıştır. Çalışma barışını bozmuştur. Aynı yerde aynı işi yapan hekimler arasında parasal olarak büyük farklılıklar oluşmuştur.
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