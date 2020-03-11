YÖK'ten acil Koronavirüs toplantısı; 207 rektör Ankara'ya gidiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye'de ilk Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamasının ardından YÖK harekete geçti. Üniversitelerin tamamında ne yapılacağı akşam saatlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç ve 207 üniversite rektörünün ortak kararıyla kesinleşecek.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelere devam eden 18 milyon öğrencinin okuduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise 6-10 Nisan 2020’de yapılması önceden planlanan 2’inci ara tatilin bu aya alınmasının planlandığı öğrenildi.

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurmuştu. Bahçeşehir Koleji ve üniversitesi de eğitime online olarak devam etme kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda ortak açıklama yapılacağını söylemişti. Bugün saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı sonrası basın açıklaması yapılacak.