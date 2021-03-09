Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK'ten adrese teslim ilanlarla ilgili önemli değişiklik!
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı
YÖK'ten adrese teslim ilanlarla ilgili önemli değişiklik!
09 Mart 2021 09:17 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

31418 sayılı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı 

Buna göre, 12/6/2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3'üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

"(3) İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabu Twitter'dan, Yeni YÖK olarak ilk kez hayata geçirdiğimiz “YÖK Akademik Kariyer Liyakat” Projemizin tanıtım toplantısında bazı akademik kadro alımlarında durumları rahatsız olduğumuzu belirterek bunları engellemeye yönelik “düzenlemeler” yapacağımızı ifade etmiştik." ifadelerini kullandı ve ükseköğretim kurumlarında akademik kadro istihdamında liyakat ve fırsat eşitliğini artırmak amacıyla 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde yaptıkları düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. 

Saraç, şu ifadelere yer verdi: 

 

Anahtar Kelimeler:

resmi gazete ogretim uyeligine yukseltilme atanma yonetmelik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
5
1) Dr.Cevdett (Cerrah)
09.03.2021 11:58:52
NİHAYET!!! Yetmez ama bu da iyi bir gelişme. TUS gibi bir sınavla akademisyenliğe giriş sağlanmadıkça adam kayırma ve torpilin önüne geçemezsiniz. Şimdiye kadar kişiye özel ilanla akademisyen alanlar eledikleri liyâkatli kişilerin kul hakkını nasıl ödeyecek acaba? Tabii kul hakkı gibi bir dertleri olsa zaten öyle yapmazlardı değil mi???
People
3
2) Hakan (Dr)
09.03.2021 11:13:27
Hayırlı olsun
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.