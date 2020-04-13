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YÖK'ten Diş Hekimliği ve Eczacılık öğrencileri için yeni karar
YÖK, Diş Hekimliği öğrencilerinin yaz dönemi de dahil staj/uygulama eğitimlerini koruyucu önlemler alınarak yapabileceklerini, Eczacılık öğrencilerinin de staj/uygulama eğitimlerini koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabileceklerini, bunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanacağını açıkladı.
YÖK'ten Diş Hekimliği ve Eczacılık öğrencileri için yeni karar
13 Nisan 2020 16:44 - İHA
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) M. A. Yekta Saraç, resmi Twitter hesabından Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarında mezun aşamasında olan öğrencileri ilgilendiren yeni bir karar alındığını açıkladı.

YÖK Başkanı Saraç'ın açıkladığı kararda, “İçinde bulunduğumuz küresel salgının yaşattığı güçlükler nedeniyle yükseköğretim kurumlarımızdaki Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarından mezun aşamasında olan öğrencilerimizin staj/uygulama eğitimleri ile ilgili de yeni bir karar aldık. Alınmış olan daha önceki staj/uygulama süreleri ve kalan uygulama süresinin az olması dikkate alınarak, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla Diş Hekimliği programlarında yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri, Eczacılık programlarında ise sağlık birimleri ile serbest eczanelerde yaz dönemi de dahil uygun zamanda staj/uygulama eğitimlerini koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.
 

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